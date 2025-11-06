Courtois abre el gran debate

Tras su exhibición el otro día en Anfield, en un partido bajo la mirada de todos los amantes de este deporte, el mundo del fútbol se deshace en elogios y ya coloca a Thibaut Courtois en el olimpo de los mejores porteros que se han visto jamás. Se podría decir que “ya come en la mesa” de figuras como: Lev Yashin, Gianluigi Buffon, Oliver Khan, Iker Casillas o Peter Schmeichel. El debate ahora está en qué lugar ocupa entre estos históricos guardametas.

Desde su llegada al Real Madrid en 2018 su rendimiento ha sido de sobresaliente y ha sido una pieza fundamental en la consecución de los grandes títulos a los que aspira el club año tras año. 3 ligas, 2 Champions league, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa, 1 Mundial de Clubes y 1 Copa Intercontinental.

También cuenta con un amplio palmarés individual: 1 The Best al portero de la FIFA, 1 Trofeo Yashin, 1 guante de oro del Mundial 2018, 1 guante de oro de la Premier League, 3 Trofeos Zamora, 1 premio al Mejor Portero (IFFHS) y fue Man Of The Match en una Final de Champions.

Van Dijk y el 'show' de Courtois en Anfield: "Claro que me hizo reír" / Perform

ANFIELD CHOCÓ CONTRA COURTOIS

El pasado martes, Thibaut Courtois firmó una actuación para el recuerdo, convirtiendo cada disparo del Liverpool en un ejercicio de frustración colectiva. Los Reds lo intentaron por todas las vías —a balón parado, remates lejanos, jugadas combinadas—, pero el belga respondió con reflejos felinos y una serenidad insultante. Szoboszlai y compañía se toparon una y otra vez con un muro que parecía agrandarse con cada minuto.

PARÍS SE RINDIÓ ANTE SUS GUANTES

La final de la Champions League de 2022 es considerada por muchos madridistas como una de las mejores actuaciones de un portero del Madrid sobre el terreno de juego. En aquella ocasión, la víctima volvió a ser el Liverpool. Una noche en la que llegó a realizar 9 paradas.

Salvó goles que parecían cantados, incluyendo una estirada imposible tras un disparo de Mané que le pillaba a contrapié y dos mano a mano frente a Salah. El Real Madrid terminó venciendo 1-0 con gol de Vinicius. Pese a ello, sus atajadas vitales en aquel partido le otorgaron el premio al mejor jugador de la final y por fin consiguió su primera orejona.

EL BELGA LE DIJO `NO´ A MESSI DESDE LOS 11 METROS

La Champions League 2021/2022 estuvo plagada de momentos llenos de intriga gracias a eliminatorias como los octavos de final ante el PSG. El partido de ida quedó 1-0 para los franceses, quienes se llevaron la victoria en el suspiro final.

Un resultado engañoso, que, de no ser por Courtois, que consiguió convertir la noche de Leo Messi en un calvario, parándole un penalti en un momento decisivo, y complicarle la velada a su actual compañero de equipo, Kylian Mbappé, hubiese sido más abultado. Aquella noche provocó que la desesperación se adueñara de la afición local, a la que todavía le quedaba vivir lo peor en el Bernabéu.

CADA PUNTO DEL MADRID LLEVA LA FIRMA DE COURTOIS

Thibaut Courtois es la columna vertebral silenciosa del Real Madrid en liga. Aunque muchas veces pasa desapercibido entre los focos, sus intervenciones puntuales marcan la diferencia en partidos cerrados. Cada parada decisiva se traduce en puntos vitales que, no son muy recordadas, pero sostienen al equipo en la cima de la lucha por el título.

Thibaut Courtois, en un mano a mano contra Vlahovic, de la Juventus. / SERGIO PEREZ / EFE

Su presencia brinda seguridad a la defensa y, eleva el nivel colectivo del equipo con 5 porterías a cero en 11 partidos. Por poner en contexto, el porcentaje de partidos imbatido que ronda únicamente en partidos de liga es del 41%. Un dato, que supera el registro de otro portero madridista, Iker Casillas, quién ronda un 34% de partidos en los que no encajó gol.

Sin duda, cuando el Real Madrid decidió lanzarse a por él, era una obviedad que había fichado un portero de talla mundial para muchos años. Lo que sorprende verdaderamente de él es como se ha ido superando día tras día a base de trabajo y profesionalidad. Disipó las dudas en su primera temporada sobre su competencia con Keylor Navas, mejoró notablemente su juego con los pies, ha sido un jugador regular y determinante en todas sus temporadas, siendo el mejor o de los mejores porteros de Europa, incluso superando sus reincidentes problemas de rodilla.

Hoy en día, Courtois es el cuarto capitán del Real Madrid, una pieza de apoyo y una persona venerada en el vestuario blanco. Se ha convertido en una leyenda del club y cada día son más los que se preguntan si es el mejor portero de la historia del club.