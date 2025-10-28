Las costuras defensivas de Güler penalizan al Madrid

La llegada de Xabi Alonso ha sido una bendición para Arda Güler, arrinconado por Carlo Ancelotti en las dos temporadas en las que estuvo a sus órdenes. El técnico vasco necesitó un partido para calibrar su talento, el primero del Mundial de Clubes, para darle la titularidad y mantener su apuesta desde entonces.

Conexión Mbappé

Es cierto que la lesión de Bellingham le dejó un espacio en la media punta, pero lo está manteniendo con la vuelta del inglés para repartirse el trabajo creativo del equipo. Sus pases dinamizan el ataque conectando con Mbappé para explotar su pegada, cinco asistencias. Sin embargo, no todo son buenas noticias con el balón en los pies, sobre todo cuando tiene que construir el juego desde atrás. Es demasiado endeble y los rivales lo aprovecha.

Los errores del turco han penalizado al Madrid en tres ocasiones de los once goles que ha encajado Courtois en los trece partidos jugados. Su desatención en la salida de balón es un peligro para su equipo. En la Champions, el Marsella se adelantó en el marcador (0-1) producto de una pérdida en el centro del campo ante Greenwood que pilló a contrapié a la defensa merengue. El ex del Getafe conectó con Weah para plantarse solo ante Courtois y batirle.

Derbi y Clásico

En el derbi tampoco estuvo acertado al provocar un penalti subiendo el pie más de la cuenta cuando Nico iba a rematar de cabeza. El marcador señalaba empate a dos y Julián Álvarez se encargó de marcar la pena máxima para poner el 3-2. Para cerrar el círculo, en el Clásico tonteó con el balón al borde del área, lo que aprovechó Pedri para quitárselo, abrir a Rashford que se la puso a Fermín para marcar el empate (1-1).

Son las costuras defensivas del jugador más cambiado de Xabi Alonso. Solo ha disputado un partido completo de los 11 en los que fue titular, ante el Levante. A su favor, que tiene solo 20 años y la obligación de crecer físicamente para ser más resistente, porque no solo se vive de la calidad en el fútbol y menos en un equipo como el Real Madrid, donde la competencia es máxima.