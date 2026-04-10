"Corrupción en la Federación": el Bernabéu, indignado tras el penalti no señalado sobre Mbappé

Dijo Álvaro Arbeloa en la previa del Madrid-Girona que "el partido del miércoles empieza mañana". "Quiero salir a ganar, no pienso en rotaciones, en el partido siguiente, y voy a sacar un equipo a la altura de ello", añadió. Sin embargo, el plan se le torció de nuevo y el conjunto blanco dejó escapar dos puntos ante un gran Girona, que neutralizó el gol de Fede Valverde con un zurdazo de Thomas Lemar. Un tropiezo que deja el título prácticamente en bandeja a un Barça que recibe mañana al RCD Espanyol.

Los blancos fueron de más a menos en una primera mitad sin goles y con mayor presencia ofensiva de los de Míchel en los últimos minutos. En la reanudación, el Madrid se avanzó en el marcador con uno de los golpeos marca de la casa de Valverde. El charrúa recibió el balón sin oposición alguna en el frontal, cargó la pierna y batió a Gazzaniga. El meta, sin embargo, pudo hacer más. Mucho más. No estuvo fino y el balón le pasó por el costado.

Lejos de venirse abajo, los de Míchel continuaron picando piedra y se toparon con el gol del empate. Lemar conectó un zurdazo imparable desde la frontal y puso el 1-1 en el electrónico. Tanto Bellingham como Camavinga anduvieron demasiado pasivos en defensa y dejaron que el francés pusiese golpear a puerta. De hecho, Militao, se lo recriminó al francés.

Mbappé, en el Madrid-Girona / Sergio Pérez / EFE

El Girona se defendió con uñas y dientes y resistió ante le embestida blanca. El Santiago Bernabéu, viendo como el reloj corría y su equipo no lograba inquietar del todo a su rival, estalló contra el equipo de Arbeloa con gritos de "échale huevos".

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Ya en el tramo final, el Madrid reclamó con insistencia un posible penalti de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé. El central brasileño le ganó la posición, pero le golpeó de forma involuntaria en la cara justo antes de que el delantero cayese al suelo. Alberola Rojas no señaló nada y el VAR tampoco intervino. El Bernabéu, muy molesto con la decisión arbitral, respondió al unísono con gritos de “corrupción en la Federación”.