Correr era de cobardes en el Madrid... hasta que volvió Pintus

Los jugadores del Real Madrid volvieron a correr en un partido de la Champions League para redondear una buena actuación ante el Mónaco. Una victoria que aleja los fantasmas de una crisis que intenta dejar atrás. La preparación física era una a las facetas que el club cuestionó a Xabi Alonso, por lo que decidió imponer a Antonio Pintus en los últimos partidos del tolosarra al frente del equipo.

El Madrid corrió con más sentido que en partidos anteriores. Hizo un fútbol vertical aparcando el juego especulativo y medroso de unos futbolistas a los que parecía dar vergüenza fallar un pase, en la creencia que cuestionaría su rendimiento. Arbeloa ha devuelto la confianza para que hagan un fútbol directo sin ahorrarse carreras.

Siempre por debajo del rival

Pese a todo, los jugadores madridistas corrieron 2,3 kilómetros menos que el Mónaco, 111,2 kilómetros por los 113,5 de los franceses. Los blancos todavía no han superado en kilómetros recorridos a ninguno de los siete rivales a los que se ha medido hasta la fecha en la Champions, pero igualan la diferencia más corta que le sacó un rival. Fue en Almaty, donde el Kairat corrió 112,6 Km., por los 110,3 de los blancos, y también acabó con goleada blanca (0-5).

Además, salvo ante el Manchester City, es el segundo mejor registro de la temporada, con la diferencia de que los de Guardiola corrieron la friolera de 8,2 km más: 119 por 111,8 km. Fue una de las dos derrotas que computan hasta ahora en la competición europea. La otra fue en Liverpool, donde los ingleses recorrieron 3,7 km de distancia más que los blancos: 110,2 por 106,2 km.

La mano de Pintus

Otro equipo que físicamente les pasó por encima fue la Juventus, que recorrió 9 km más: 113,6 por 104,6. Pese a ello, ganaron los blancos por la mínima, 1-0 con gol de Bellingham. Olympiacos, 6,7 km más, y Marsella, 3,3, completan la lista de rivales que les han superado en esfuerzos.

Sin embargo, parece que los jugadores del Real Madrid empiezan a reaccionar bajo las incómodas directrices del preparador físico italiano. Pintus cuida individualmente a cada futbolista, al que exige lo máximo cuando los datos descubren que están por debajo de su estado físico, de ahí que le tengan respeto y prefieran tenerlo cuanto más lejos mejor.