Corberán no se muerde la lengua y responde a Arbeloa

En los partidos entre Real Madrid y Valencia siempre saltan chispas, da igual el contexto de los dos clubes que en cualquiera de los últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos la polémica y la tensión ha hecho presencia: la patada de Paulista a Vinicius, el gol en el descuento de Rafa Mir, el gol fuera de tiempo de Bellingham...

En este sentido, tras la polémica victoria ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu por 2-1 con un gol de penalti de Kylian Mbappé en el 97, Álvaro Arbeloa comentó en rueda de prensa que "esto es el Real Madrid y necesitamos hacer más que el resto de equipos para ganar", antes de añadir un polémico comentario, "seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año y para ganarlo habrá que hacerlo muy bien".

Arbeloa con gesto serio / AP

No obstante, Carlos Corberán no ha dejado pasar la posibilidad de responderle en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que empareja a su equipo con el Athletic Club de Bilbao en Mestalla.

"El más importante es el partido ante el Athletic"

Preguntado por las declaraciones del entrenador madridista, Corberán desmiente de manera contundente que el foco de los 'chés' esté en el juego del fin de semana: "Sin ninguna duda, ahora mismo el más importante es el partido ante el Athletic". De hecho, expone que conoce "la trayectoria y la tradición de ambos equipos en la Copa del Rey, venimos dándole muy importancia y mañana también se la vamos a dar". Y es que la competición del K.O. puede ser una vía de escape a la floja actualidad en Liga, pues el Valencia se encuentra a solo tres partidos de alcanzar una hipotética final en La Cartuja, siendo dos de ellos en Mestalla, tal como confirma el técnico: "La plantilla y el staff le damos mucha importancia a esta competición, es una ilusión y un compromiso que tenemos todos".

Por si el mensaje pidiendo centrar esfuerzos en la competición copera no era lo suficientemente claro, en rueda de prensa Corberán incidió en que "quiero que mañana Mestalla vea un equipo que se entrega en cada acción, que da importancia al partido, que muestre nuestra identidad de juego, el espíritu competitivo", antes de concluir que "todos los que tengo en la plantilla están capacitados para que eso se cumpla y para estar en la siguiente ronda, la ilusión es máxima y también la importancia que le damos al partido de mañana".