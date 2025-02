La Copa ahoga al Madrid en vísperas del derbi y del City

El inicio de 2025 tiene agobiado a Carlo Ancelotti, que suma partidos a un calendario ya de por sí agobiante. Eliminar al Leganés y meterse en las semifinales de la Copa del Rey significa añadir dos partidos más a un calendario que ahoga los tiempos de descanso de su plantilla. Lo paga en forma de lesiones y obliga al italiano a dar descansos a pesos pesados para evitar más contratiempos de los que ya tiene. Tras un mes de enero cargado le ha llegado un febrero en el que tendrá que jugar 8 partidos en 26 días.

Lo que le viene

Aumentan el número de compromisos en vísperas de tres partidos que pueden ser vitales para las aspiraciones blancas. Este sábado se mide a un Atlético de Madrid, que llega eufórico y que amenaza con arrebatarle el liderato en la Liga. Un partido importante aunque no definitivo al quedar 15 jornadas por delante que pueden cambiar mucho las cosas. Del que no tendrá escapatoria es de la eliminatoria de Champions ante el City, al que se enfrenta el próximo martes en la ida, y el miércoles siguiente en la vuelta. El perdedor se irá a casa.

No hay comparecencia ante los medios en la que Ancelotti no se queje del calendario. No le falta razón. En este inicio de año la maratón de partidos apenas da resuello al italiano, que hace malabares para equilibrar el equipo entre lesionados y jugadores al límite. En enero jugaron 9 partidos en 26 días. El día 3 empezó en Valencia para acabar el 29 en Brest. Solo le falló un objetivo, la Supercopa de España, perdiendo la final por goleada contra el Barcelona (2-5).

Sin septete

Salvo ese lunar, que le dejó sin la opción de ganar el ‘septete’, Ancelotti sacó adelante al equipo en las otras tres competiciones: en la Liga acabó el mes como líder; en la Champions League ganó al Salzburgo y al Brest para meterse undécimo y tener el factor campo a favor en los dieciseisavos de final ante el City; y en la Copa del Rey, salvó dos eliminatorias para llegar a cuartos en febrero.

El mes actual lo arrancó mal con esa derrota en casa del Espanyol, pero ha eliminado al Leganés para acceder a semifinales y añadir un partido más a febrero, la ida de semifinales, porque la vuelta ya la jugará a principios de marzo. Le esperan el City en la Champions (dos partidos), y otros tres partidos de Liga: recibe al Atlético y al Girona y entre medias visita a Osasuna. Cuando acabe febrero, habrán jugado 43 partidos oficiales en una temporada cuyo horizonte no tiene fin con el nuevo Mundial de Clubes que jugará entre junio y julio.