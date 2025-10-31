REAL MADRID
La convocatoria de Xabi Alonso para el Real Madrid - Valencia
El técnico vasco ha tenido que buscar recambios en La Fábrica en la portería por una ausencia anunciada, la del sancionado Lunin
Xabi Alonso ha dado a conocer la convocatoria del Real Madrid para el partido de la Jornada 11 de LaLiga contra el Valencia que se disputa en el Santiago Bernabéu este sábado 1 de noviembre a partir de las 21:00 h (Movistar LaLiga).
La lista presenta la novedad de la ausencia ya esperada de Andrei Lunin, pues el guardameta ucraniano está sancionado tras ser expulsado en las postrimerías del clásico por su participación en la trifulca provocada por Dani Carvajal.
Junto a Courtois hay dos porteros de La Fábrica, Fran González y Sergio Mestre. Xabi Alonso tampoco puede contar con Dani Carvajal, que cayó lesionado tras el partido frente al Barça, así como David Alaba y Antonio Rüdiger.
La jornada estuvo marcada por la ceremonia de entrega a Kylian Mbappé del trofeo d ela Bota de Oro 2024/25, pero también por las primeras declaraciones de Xabi sobre la polémica con Vinicius, que intentó zanjar de manera definitiva.
CONVOCATORIA DEL REAL MADRID
Esta es la lista de 23 jugadores convocados para el Real Madrid - Valencia por Xabi Alonso:
- Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.
- Defensas: Militão, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, F. Mendy y Huijsen.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y D. Ceballos.
- Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
