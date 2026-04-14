El Real Madrid se la juega este miércoles en el Allianz Arena. El equipo de Álvaro Arbeloa está obligado a remontar el 1-2 en el Santiago Bernabéu de la ida si no quiere ser eliminado de la Champions League en los cuartos de final y despedirse prácticamente de toda opción de título en la presente temporada.

Eliminado de la Copa del Rey y derrotado por el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, los merengues tiene nueve puntos menos que sus eternos rivales, los culés, en la clasificación de la Liga cuando solo faltan siete jornadas para el final de la competición doméstica.

Kylian Mbappé, a pesar de sufrir una brecha en la ceja ante el Girona, se encuentra en la lista del Real Madrid para viajar a Múnich. Cabe recordar que Aurélien Tchouaméni es baja por sanción y, por consiguiente, no forma parte de una convocatoria en la que la gran novedad es la ausencia de Raúl Asencio. El francés, según han informado varios medios de comunicación, se desplazará con la expedición merengue a pesar de no poder jugar.

El Madrid, que también tiene las bajas por lesión de Courtois y Rodrygo, no tiene margen de error contra uno de los equipos más en forma del continente, el Bayern de Vincent Kompany. Arbeloa y los suyos deberán asaltar el Allianz Arena si quieren lograr el billete a las semifinales de la Champions y seguir vivos en la lucha por el título más prestigioso del continente.

La convocatoria del Real Madrid para la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Bayern Múnich

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Calverde, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.