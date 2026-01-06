La convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España con la baja más importante

Xabi Alonso dio a conocer la lista de convocados con los que el Real Madrid afrontará la disputa del primer título de la temporada 2025/26, la Supercopa de España. Una convocatoria en la que finalmente no ha entrado Kylian Mbappé, como se intuía, pues el delantero francés se ha mantenido al margen del grupo en los últimos días. En cambio, sí que hay una novedad de última hora, en positivo para el técnico vasco del Madrid.

El internacional francés se ha estado entrenando en el gimnasio tras el parón navideño, cuidando el esguince en la rodilla izquierda que ha puesto en alerta al madridismo y que ha generado más de un debate, después de que Kylian forzase en los últimos partidos de finales de 2025 para poder igualar el récord goleador de su ídolo Cristiano Ronaldo.

Mientras que Eder Militao (rotura en el bíceps femoral izquierdo) está descartado, pero entre los integrantes de la expedición sí se encuentra Trent Alexander-Arnold que ha superado la lesión en el recto anterior cuádriceps izquierdo, al igual que el capitán Dani Carvajal, con el alta médica desde hace una semana pero que todavía no ha tenido minutos de juego desde su regreso.

Igualmente, Huijsen vuelve a entrenarse con el resto del grupo, aunque su estado de forma de las últimas semanas ha hecho que Antonio Rüdiger y Asencio fueran los elegidos por el técnico vasco del Real Madrid frente al Real Betis. Xabi Alonso tampoco puede contar con Brahim Díaz, pues el internacional marroquí está disputando la Copa África con su selección.

Antes de viajar a Jeddah, Xabi Alonso dirigió una sesión preparatoria en Valdebebas. Según informó el club blanco, comenzó con activaciones individuales en el interior. Ya sobre el césped, los jugadores llevaron a cabo ejercicios de movilidad, rondos y una rueda de pase táctica. Para finalizar, disputaron un partido ataque-defensa y trabajaron centros y remates. Mbappé, Militao y Trent continuaron con sus procesos de recuperación al margen.

La convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.

La expedición del Real Madrid viaja este mediodía a partir de las 14:00 horas con destino a Jeddah desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.