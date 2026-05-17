La convocatoria del Real Madrid contra el Sevilla: siete bajas y un regreso

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, regresa a una convocatoria de cara al partido de este domingo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (19:00 h), una vez superado un proceso gripal que le hizo perderse los dos últimos partidos, ante Barcelona y Oviedo.

El central aumenta las opciones de elección en la defensa para Álvaro Arbeloa y hace que el canterano Joan Martínez se caiga de la convocatoria. En el centro del campo, Álvaro Leiva y Daniel Mesonero, canteranos, refuerzan al equipo para su visita al Sevilla.

Convocatoria en la que Arbeloa cuenta con siete bajas. Fede Valverde por un traumatismo cranoencefálico, Andry Lunin por un proceso vírico; Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, un rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

La lista de convocados

Porteros: Courtois, Javi Navarro y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Asencio, Rüdiger, Carreras, Fran García y Dean Huijsen.

Centrocampistas: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Thiago Pitarch, Álvaro Leiva y Daniel Mesonero.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim Díaz y Mastantuono.