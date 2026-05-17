Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CiclistasDónde ver ZegamaZegama 2026 directoMotoGP directoHorario MotoGPXabi AlonsoRashfordJornada unificadaBarcelona horarioSwatch BarcelonaFitnessCopa de la ReinaEtapa 9 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaLewandowskiValdanoBarcelona BetisBarcelona - Betis horarioBarcelona - Betis alineacionesSinner - RuudSevilla - Real Madrid horarioSevilla - Real Madrid alineacionesOsasuna Espanyol horarioBernardo SilvaImpuesto de sucesionesDieta LewandowskiRefugio LewandowskiXabi Alonso refugioPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

REAL MADRID

La convocatoria del Real Madrid contra el Sevilla: siete bajas y un regreso

El Real Madrid recupera a Dean Huijsen para medirse al Sevilla, sumando efectivos en defensa y reforzando el centro del campo con dos jóvenes

Arbeloa: “Si Mourinho está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz"

Arbeloa: “Si Mourinho está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz"

Javier Vendrell Camacho

EFE

Madrid

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, regresa a una convocatoria de cara al partido de este domingo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (19:00 h), una vez superado un proceso gripal que le hizo perderse los dos últimos partidos, ante Barcelona y Oviedo.

El central aumenta las opciones de elección en la defensa para Álvaro Arbeloa y hace que el canterano Joan Martínez se caiga de la convocatoria. En el centro del campo, Álvaro Leiva y Daniel Mesonero, canteranos, refuerzan al equipo para su visita al Sevilla.

Convocatoria en la que Arbeloa cuenta con siete bajas. Fede Valverde por un traumatismo cranoencefálico, Andry Lunin por un proceso vírico; Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, un rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

La lista de convocados

Porteros: Courtois, Javi Navarro y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Asencio, Rüdiger, Carreras, Fran García y Dean Huijsen.

Centrocampistas: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Thiago Pitarch, Álvaro Leiva y Daniel Mesonero.

Noticias relacionadas y más

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim Díaz y Mastantuono.

RRSS WhatsAppCopiar URL