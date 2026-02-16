La convocatoria del Real Madrid para medirse al Benfica en Champions

El Real Madrid regresa al Estadio Da Luz veinte días después de su última hecatombe, esa misma que le dejó fuera del Top-8 en los últimos minutos con un gol de Trubin. Una lista en la que Arbeloa no ha podido contar ni con Militao, ni con Asencio, ni con Jude Bellingham, ni con Rodrygo Goes por lesión (aunque este último también por sanción). Sin embargo, si estará el jugador más letal, Kylian Mbappé, quién reservaron en el último encuentro para “estar el martes preparado para iniciar el partido”, como indicó su entrenador.

El internacional francés lleva arrastrando unas molestias en su rodilla desde finales del año pasado y el club le dosifica cautelosamente cada vez que puede “permitirselo”. En el partido contra la Real Sociedad, fue Gonzalo el encargado de difuminar las penas con su derroche de trabajo sucio y un tanto de killer total.

Vinícius Júnior aterriza en Lisboa en estado de gracia. El extremo brasileño firmó un partido memorable, se echó al equipo a la espalda con un doblete desde los once metros y desató su versión más inspirada en el uno contra uno, triturando a los defensores con desborde, velocidad y una confianza arrolladora.

Vinicius se dispone a tirar uno de los dos penaltis que fabricó ante la Real Sociedad. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Antonio Rüdiger también viaja convocado y dejó muy buenas sensaciones en su última aparición, firmando unos sólidos sesenta minutos que evidencian que va recuperando ritmo competitivo. Quedará por ver cuál será el rol que asuma a partir de ahora,—con Asencio dolido y ausente en este partido—, especialmente teniendo en cuenta su peso en el vestuario y el liderazgo que ejerce dentro de la plantilla, donde su carácter y experiencia suelen marcar diferencias en esecenarios tan exigentes.

El Real Madrid completará esta misma tarde su último preparatorio en el estadio Da Luz con el foco puesto en la gran batalla de mañana, en la que tendrá que sudar sangre para no volver a verse tan superado y fuera de sitio ante los de Mourinho. En esta ocasión, sabiendo que es una eliminatoria de 180 minutos, donde los últimos noventa se disputarán en el Santiago Bernabéu.

LA CONVOCATORIA DEL REAL MADRID PARA LOS PLAY OFF DE LA CHAMPIONS

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Joan Martínez.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

La expedición del Real Madrid viaja este mediodía con destino a Lisboa desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.