REAL MADRID
La convocatoria del Real Madrid contra el Girona: dos regresos y dos ausencias destacadas
Esta es la lista de Xabi Alonso para el duelo ante el conjunto gironí de la 14ª jornada de LaLiga
EFE
El regreso de Éder Militao y Antonio Rüdiger, recuperados con urgencia para jugar en Montilivi ante el Girona este domingo (21:00 horas), salvan los problemas de Xabi Alonso en el centro de la zaga del Real Madrid, donde sigue sin poder contar con Dean Huijsen y David Alaba, y se suma la baja de Raúl Asencio en una convocatoria en la que regresan Thibaut Courtois y Franco Mastantuono.
Los problemas que sufre el Real Madrid en el centro de la defensa en noviembre no cesan. Cerrará el mes sin Raúl Asencio, baja por gastroenteritis en Girona. Xabi Alonso sigue sin poder contar con Huijsen, por una sobrecarga en el muslo izquierdo, ni con David Alaba, con un problema en el sóleo derecho. Dani Carvajal completa la lista de bajas madridistas para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.
La lista de convocados del Real Madrid
- Porteros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.
- Defensas: Trent Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.
- Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.
- Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.
En el capítulo de novedades, Xabi Alonso recupera a Thibaut Courtois, que no pudo jugar ante Olympiacos en la Liga de Campeones por un proceso vírico, y cambia en el tercer portero con la entrada de Sergio Mestre por Fran González y Javi Navarro.
Junto al retorno de Militao, tras un problema muscular en el aductor sufrido con Brasil, y el alemán Rüdiger, que deja atrás una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, también da el paso para ser citado el argentino Franco Mastantuono, mejorado de la pubalgia que le obligó a parar.
