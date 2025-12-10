La convocatoria del Madrid para recibir al Manchester City...con Mbappé

Partido mucho más trascendental por otros aspectos que por el mero clasificatorio para el Real Madrid de Xabi Alonso. El técnico blanco está muy discutido en la capital después de los últimos malos resultados y tras caer en casa ante el Celta de Vigo el pasado fin de semana. Y el rival que tiene esta noche en el Santiago Bernabéu no es moco de pavo, puesto que el Manchester City llega con ganas de poner la puntilla al entrenador Tolosarra.

Pep Guardiola buscará asaltar Madrid como ya hizo en tantas ocasiones con el Barça y en otras con el Bayern o el propio City. Las aguas bajan muy revueltas por la casa comandada por Florentino Pérez y en la prensa madridista han ido sonando ya nombres como posibles sustitutos, empezando por perfiles de la casa como Solari o Arbeloa.

'MBAPPÉDEPENDENCIA'

Para el duelo de esta Jornada 6 de la fase liga de Champions League tenía varias dudas Alonso. La principal y más alarmante, la de su estrella Kylian Mbappé. Ahora mismo, el 80% del juego ofensivo del Madrid pasa por las botas del, probablemente, futbolista más en forma del planeta. Muy por encima de un resto de plantilla blanca que está rindiendo muy por debajo de sus posibilidades.

El galo era una incógnita, ya que arrastra un dedo roto y molestias musculares en la pierna izquierda que no han remitido del todo, lo que condicionó su participación en el último entrenamiento blanco antes del choque. Finalmente, este miércoles el club ha hecho pública la lista de convocados y en ella aparece la figura de Mbappé. Se juega demasiado Xabi Alonso como para guardar a su mejor futbolista. Lo que hubiera sido lo más lógico en otras circunstancias.

Quien no será de la partida es Camavinga, que se une a las bajas de Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Alaba y Mendy. La lista de convocados es la siguiente: Courtois, Lunin, Fran González, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Joan Martínez, Valdepeñas, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.