La convocatoria de Álvaro Arbeloa para el Betis - Real Madrid, con dos ausencias de última hora

Álvaro Arbeloa dio a conocer la lista de convocados para el Real Betis-Real Madrid de este viernes en el estadio de La Cartuja y la lista del técnico merengue ha deparado dos ausencias de última hora muy significativas, las de Dani Ceballos y Aurèlien Tchouaméni, aunque por causas muy distintas.

En el caso del internacional francés, su baja está motivada por una sobrecarga en el gemelo izquierdo, un contratiempo inesperado para el entrenador madridista pues se trata de uno de sus futbolistas clave en el centro del campo y un recurso imprescindible en defensa cuando aprietan las ausencias de los especialistas en el eje de la defensa.

En cambio, en el caso del centrocampista andaluz se trata de una decisión técnica y resulta relativamente sorprendente teniendo en cuenta que desde que Dani Ceballos regresó a la dinámica de la plantilla madridista no había tenido minutos de juego, pero al menos sí que formaba parte del grupo en las convocatorias. Sin embargo, en esta ocasión ni siquiera estará en el grupo de expedicionarios a Sevilla para el choque frente al Real Betis, precisamente uno de los clubes con los que se relacionado a Dani en las últimas temporadas como posible vía de salida.

Arbeloa tampoco puede contar para este encuentro en el que el Real Madrid se aferra a sus últimas opciones de mantener ciartas opciones de pelear el título con Rodrygo, Courtois, Militao y Güler, todos ellos lesionados al igual que Tchouaméni.

Por este motivo resulta más llamativa la baja de Ceballos pues se trata de un jugador que podría llevar el peso del mediocampo blanco a la hora de construir juego, uno de los grandes déficits del equipo desde hace mucho tiempo. El anterior entrenador Xabi Alonso llegó a depositar su confianza en él durante algunas fases en el inicio de temporada.

La nota positiva para el Real Madrid en lo que se refiere a la lista es la del regreso de Asencio, que se había quedado fuera de cara al partido de la Champions en el Múnich frente al Bayern a causa de un virus estomacal y tampoco pudo medirse al Deportivo Alavés.

Debido al gran número de bajas que tiene en la primera plantilla, Arbeloa ha completado la lista con varios canteranos del Real Madrid Castilla. Son los porteros Mestre y Javi Navarro, así como Thiago Pitarch, Cestero y Manuel Ángel. La plantilla merengue se desplaza este medio día hasta Sevilla para esperar en su hotel de concentración las horas previas del choque de La Cartuja (21.00 horas)

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID: