Una conversación para decidir el futuro de Bellingham

El inicio de temporada de Jude Bellingham ha sido atípico. Tras su lesión de hombro y su posterior operación, el inglés ha estado en pleno proceso de recuperación, aunque aún no se lo ha visto en plena forma. Desde su vuelta el pasado 20 de setiembre ante el Espanyol, el centrocampista solo ha sido titular en uno de los cinco encuentros y no lo llegó a completar.

Precisamente, ese día fue donde quedó más señalado, ya que los blancos cayeron con claridad en el derbi ante el Atlético de Madrid (5-1). Su regreso está siendo lento y se ha encontrado con un gran problema: Xabi Alonso no sabe cómo encajar al inglés en el once sin romper la estructura sólida que ha creado.

Esa falta de continuidad en el Madrid ha sido uno de los argumentos que ofreció Thomas Tuchel para justificar la exclusión de Bellingham de las últimas convocatorias de la selección de Inglaterra. Sin embargo, Tuchel ha dejado claro que la decisión no implica un castigo personal, y ha insistido en que tiene previsto mantener el contacto con él y otros jugadores no convocados antes de la próxima lista, especialmente la de noviembre. “Él es un jugador importante”, afirmó el seleccionador, subrayando que seguirá comunicándose incluso con quienes no están actualmente en la plantilla internacional.

Bellingham no ofreció un buen nivel frente al Atlético. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La relación entre Tuchel y Bellingham también arrastra un episodio polémico: en junio, el técnico utilizó en una entrevista la expresión “repulsivo” al referirse al comportamiento del futbolista en el campo, algo que luego matizó alegando un error idiomático y por lo cual pidió disculpas telefónicas al jugador. Desde entonces no se les ha visto reunidos presencialmente, y este vacío de cercanía ha sido interpretado en algunos medios como una grieta latente en su vínculo profesional.

Tres goles desde abril

Su convocatoria con Inglaterra al Mundial no corre peligro, pero sus datos son más que preocupantes. Desde el mes de abril solo ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias en los 25 encuentros que ha disputado. Unos números que se alejan mucho del gran Bellingham que vimos el primer medio año en España, que peleaba incluso por el Balón de Oro.

Para Tuchel, uno de los desafíos más delicados será reinsertar figuras con tanto peso como Bellingham sin romper la dinámica positiva que su selección ha construido, mismo caso que en el Real Madrid. El madridista tendrá ahora seis encuentros clave antes del próximo parón, entre ellos el clásico y una visita a Anfield, para demostrarle a Tuchel y a Xabi Alonso que debe volver al once y que ha recuperado su mejor versión.