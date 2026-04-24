El controvertido gesto de Huijsen tras una dura entrada sobre Antony

La primera parte entre el Betis y el Real Madrid no estuvo precisamente marcada por la tensión. Ni competitiva, ni entre los futbolistas. A pesar de todo, hubo una acción que sí fue dura y provocó protestas por parte de los jugadores y la afición local, concretamente una entrada de Dean Huijsen sobre Antony cuando estábamos llegando al final del primer periodo.

El central del Real Madrid cortó un contraataque lanzándose al suelo y se jugó incluso la expulsión tras derribar con los tacos al brasileño del Betis. Los locales pidieron la expulsión, pero el árbitro decidió sancionar la acción con falta y tarjeta amarilla.

Una entrada dura con la que Huijsen no llegó a golpear de lleno a Antony, pero con la que el brasileño se hizo bastante daño. Mientras el brasileño se revolcaba en el suelo de dolor, el futbolista del equipo blanco le dedicó un gesto poco deportivo, haciendo signos de llorar como si lo del futbolista del Betis fuera cuento.

Un comportamiento que no deja en buen lugar al central después de su entrada. A pesar del dolor, Antony pudo continuar en el terreno de juego y terminó la primera parte acercándose al gol con un remate desde la frontal que obligó a Lunin a lucirse y dejar la mejor parada de la noche.

Antony, ante el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Más allá del gesto, Huijsen dejó un partido bastante serio en lo estrictamente deportivo. El central ha mejorado su rendimiento en los últimos meses, tras un tramo de la temporada en el que fue muy cuestionado e incluso llegó a estar señalado por la afición madridista, que le dedicó alguna pitada en el Santiago Bernabéu.

A su ya conocida buena salida de balón, el internacional español ha sumado mayor contundencia en las acciones defensivas, mostrándose como un central más duro en el cuerpo a cuerpo, una de sus principales debilidades hasta ahora.