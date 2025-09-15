Control antidoping de LaLiga al Madrid en la previa de la Champions

El Madrid ha empezado a entrenar este lunes con una hora de retraso. ¿El motivo? Los jugadores del equipo blanco han tenido que pasar un control antidoping de LaLiga antes del inicio de la sesión en Valdebebas. La visita de los apodados 'vampiros' de la competición se ha producido en la previa del partido de Champions ante el Olympique de Marsella.

Se trata de un control sorpresa que, por otro lado, LaLiga acostumbra a hacer a lo largo de la temporada con los clubes. Sin embargo, el momento de hacerlo no ha sentado especialmente bien en el conjunto blanco.

Xabi Alonso tuvo que esperar a que, uno a uno, los futbolistas estuvieran disponibles para iniciar el entrenamiento, provocando malestar también en el cuerpo técnico. A las 12:00h, una hora después de que los miembros de LaLiga llegados en furgonetas terminaran, la sesión dio comienzo.

Entrenamiento del Real Madrid / REAL MADRID

Una vez sobre el césped, el equipo blanco recibió la buena noticia de tener a Bellingham, Camavinga y Endrick entrenándose con el resto de sus compañeros, al menos en el inicio de la sesión. El primero todavía tendrá que esperar para poder completar los entrenamientos, pero el cuerpo técnico es muy optimista con el estado actual del francés y el brasileño, que incluso podrían entrar en la convocatoria para el próximo partido de Liga, que se disputará el sábado ante el Espanyol.

Los que no estuvieron fueron Ferland Mendy y Antonio Rüdiger. Xabi Alonso ya advirtió que habrá que tener mucha paciencia con el francés, al que todavía le quedan varias semanas para recuperarse. Por lo que respecta al alemán, no se espera su regreso hasta el mes de diciembre, siendo una baja sensible para el Madrid.

Por el momento el conjunto madridista se centra en su debut en la Champions League, que también será el estreno de Xabi como técnico blanco en la competición europea. Lo sucedido el año pasado en esta primera fase pone sobre aviso al club, que es plenamente consciente que con este nuevo formato hay que lograr victorias desde el primer día, sin especular.

El rival será el Olympique de Marsella, que visita el Bernabéu siendo un rival a priori inferior por nivel y que ha empezado la Ligue 1 con algunas dudas, firmando dos victorias y dos derrotas. Lo que si parece claro es que el equipo francés será valiente en el feudo madridista, teniendo en cuenta que su entrenador es el italiano Roberto De Zerbi.