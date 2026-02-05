El contrato de la madre de Mbappé: supera el salario de ocho jugadores del Real Madrid

Kylian Mbappé se encuentra entre los futbolistas mejor remunerados de Europa, con un salario bruto de 31,25 millones de euros por temporada, igualando en ingresos a Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid.

Según Transfermarkt, su valor de mercado asciende a 180 millones de euros, consolidándolo como uno de los mejores jugadores del mundo. A sus 27 años, Mbappé ha conquistado más de 20 títulos importantes, incluyendo la Copa del Mundo con Francia, la Liga de Naciones de la UEFA y varias Ligas francesas (Ligue 1) con el Mónaco y el PSG, además de Copas y Supercopas tanto a nivel de clubes como de selección.

La bonificación de la madre de Mbappé

El francés ha ido escalando a nivel de contratos durante su carrera. En el Mónaco, ya percibía un salario bueno, pero en el PSG, dio el salto a un contrato escandaloso, respaldado con el fondo qatarí, sumado al dinero que ha empezado a percibir en Madrid. A nivel personal, por tanto, Mbappé dispone de un patrimonio de 250 millones de dólares, compuesto por sus salarios y sus acuerdos publicitarios que le suman cerca de 10 millones adicionales. Mbappé aún está construyendo un legado que podría convertirlo en uno de los futbolistas más ricos del futuro.

El diario portugués, A Bola, informó que Fayza Lamari, la madre de Mbappé, recibe un salario por parte del jugador del Real Madrid. La madre firmó un contrato que le garantizan 4,5 millones de euros netos anuales. Fayza Lamari gestiona su vida personal, profesional y financiera. Fue protagonista del juicio contra el PSG, que terminó ganando el jugador por impagos del club parisino.

En una entrevista explica que una de las discusiones que tuvo con su hijo por dinero era por los porcentajes. Fayza quería el 50% de su sueldo, y Mbappé negó esta cantidad: "¡No te voy a dar ni la mitad! ¿Qué te pasa? Soy yo quien marca los goles, ¿cómo puedes esperar el 50%?", afirmó.

Fayza Lamari y Mbappé, tras un partido del PSG / Sport.es

Pero Fayza insistió, recordándole que formaba parte de su equipo y trabajaba para él: "Te aportaré valor, pero lo dividiremos al 50%", continuó. "Lo bajé al 30% y le dije que por debajo de ese porcentaje, renunciaría y lo dejaría en la estacada, pero no lo hice. Me voy de vacaciones a las Maldivas y ya no trabajaré para él. Así que aceptó el 30%. A medio plazo, tendrá que darme el 30%", comenta.

Noticias relacionadas

Fayza Lamari recibiría aproximadamente 4,5 millones de euros netos anuales. Sin embargo, gran parte de este dinero se destinará a la fundación de Kylian Mbappé, creada en 2020 por el futbolista para apoyar a niños y jóvenes en educación, deporte y cultura. Una cantidad que supera los sueldos de Asencio, Mastantuono, Gonzalo, Lunin, Fran García, Guler o Brahim.