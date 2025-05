El contrato de Huijsen tiene una cláusula que puede facilitar su fichaje por el Madrid

El Real Madrid ya trabaja abiertamente de cara a la temporada 2025/26, sin perder la vista al Mundial de Clubes del próximo verano en el que intentará lavar la triste imagen que está ofreciendo en la recta final de este curso. Es en este contexto en el que se enmarcan los movimientos para asegurarse los primeros refuerzos de la plantilla que a partir del 1 de junio gestionará Xabi Alonso.

El hispano neerlandés Dean Huijsen es uno de los principales objetivos de los servicios técnicos del club de Chamartín, después de que Carlo Ancelotti haya finalizado el curso sin defensa a causa de las lesiones y las decisiones equivocadas, como la salida de Nacho sin buscarle un recambio.

El internacional español del Bournemouth cumple con casi todos los requisitos que se han marcado en el Real Madrid para reforzar la posición de defensa central: es joven pero con experiencia contrastada en la élite -en la Premier League y con la selección absoluta- y combina envergadura y buen manejo del balón.

No repetir el caso Leny Yoro

Lo único que no gusta a Florentino Pérez, como ya sucedió con Leny Yoro, es el que consideran un precio de traspaso muy alto: una cláusula fijada en unos 58 millones de euros. Sin embargo, según explica el diario Marca su contrato cuenta con otra cláusula añadida que puede facilitar las cosas. Al parecer, el documento recoge la posibilidad de pagar esta cantidad en tres plazos.

No es un detalle menor, pues en el mercado de verano de 2024 el Real Madrid no llegó a cerrar el fichaje de ningún defensa central, pese a las evidentes necesidades, por considerar que los precios de traspaso eran desorbitados. Tampoco en el mercado de invierno pese a que David Alaba, Eder der Militao y Antonio Rüdiger fueron cayendo lesionados y Raúl Asencio quedó como el único jugador disponible en esta demarcación, pues López Vallejo no ha tenido minutos.

Ahora parece que el Real Madrid corregirá el error, más aun teniendo en cuenta que el nuevo técnico, Xabi Alonso, podría apostar por un sistema con tres centrales. Y además, se hará cargo del equipo de manera inmediata con el objetivo de afrontar el próximo Mundial de Clubs. La intención es que, como mínimo, el técnico vasco pueda contar con dos refuerzos en la defensa -el otro sería un lateral izquierdo- para apuntalar la plantilla.