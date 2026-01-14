El contrato de Arbeloa con el Real Madrid

"Estaré aquí hasta que el Madrid quiera", fue la frase que pronunció Álvaro Arbeloa en su presentación con el Real Madrid al ser preguntado por la duración de su contrato. Arbeloa evitó entrar en detalles, pero según informa el diario 'Marca', el salmantino ha firmado para los próximos seis meses y una temporada más.

De esta manera, Arbeloa se ha blindado para no ser solo un parche a la espera de la llegada de un nuevo técnico con mayor 'glamour'. La intención del club blanco es darle la oportunidad durante una campaña y media con el objetivo de que demuestre si tiene nivel para entrenar al Real Madrid.

Este contrato ha sido la forma de respaldar a un entrenador que tuvo una puesta escena fuera de lo común en la entidad madridista. Las presentaciones de los técnicos se acostumbran a llevar a cabo en la zona noble del Bernabéu, con la presencia de Florentino Pérez y sus directivos.

En esta ocasión, todo fue mucho más discreto. Arbeloa estuvo acompañado tan solo por el director de relaciones externas, Emlio Butragueño, en el marco de la previa del partido de Copa del Rey ante el Albacete. La sensación no fue la de iniciar un proyecto sólido, aunque en realidad el contrato de un año y medio sí que marcaría un camino para recorrer que no sería corto.

La jerarquía marcada

Arbeloa tiene muy claras las directrices desde la presidencia y en el primer entrenamiento ya se se le vio pegado a Antonio Pintus, el preparador físico que tiene encandilado a Florentino Pérez. Cabe recordar que una de las causas del cese del guipuzcoano fue por tener a su propio preparador cuando Florentino entiende que Pintus es el mejor.

El nuevo entrenador del Madrid no hará grandes revoluciones, sino que seguirá las consignas que le lleguen desde arriba. Arbeloa tiene mucha experiencia en la casa y sabe que Florentino Pérez detesta que le lleven la contraria, aunque a veces se meta en aspectos que en principio no domina como es la parcela técnica o de gestión de vestuario.