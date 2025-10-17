REAL MADRID
Contratiempo para Xabi: lesión de última hora en el Madrid
El conjunto blanco se mide este domingo al Getafe en el Coliseum y lo hará con bastantes jugadores de baja por diferentes molestias físicas
Malas noticias para el Real Madrid. El conjunto blanco afronta un tramo importantísimo de partidos en el que se enfrentará a Getafe, Juventus, Barça, Valencia y Liverpool de manera consecutiva.
De cara al primero de estos duelos, que se disputará este domingo a las 21:00h en el Coliseum, Xabi Alonso no podrá contar con futbolistas clave. Es el caso de Rüdiger, Mendy, Trent Alexander-Arnold y Carvajal, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco estará Dean Huijsen, que tuvo que abandonar la concentración con la selección española por unas molestias que habrían derivado en una microrotura.
El varapalo para el entrenador del conjunto madridista ha llegado este viernes, cuando se ha dado a conocer una baja de última hora para el partido. Se trata de Dani Ceballos. El ex del Betis sufre una sobrecarga en la zona del isquio de su pierna izquierda.
El centrocampista será baja segura contra el Getafe y su presencia en el partido de Champions ante la Juventus está en duda. Eso sí, si los tiempos de recuperación estimados se cumplen, podría estar disponible para el Clásico del día 26 de octubre ante el Barça.
La noticia también ha sido un golpe duro para el propio Ceballos. Tras no contar demasiado en el inicio del curso, el mediocentro empezaba a afianzarse en los planes de Xabi Alonso y sumaba dos titularidades consecutivas (tres en los últimos cuatro partidos).
Sus condiciones como organizador, diferentes a las de los otros centrocampistas del equipo blanco, elevan su valor en la plantilla, pero la lesión le llega en el peor momento posible y le dejará sin la continuidad que tanto anhela el futbolista.
Xabi tendrá que recomponer el centro del campo para enfrentar al Getafe de Bordalás. Tchouameni y Arda Güler parecen fijos, mientras que Fede Valverde podría seguir en la derecha mientras el equipo sigue sin laterales.
La plaza restante podría ser para Bellingham o Camavinga. Los dos jugadores necesitan minutos y empiezan a contar con oportunidades tras superar sus respectivas lesiones. Encajar a todos es la difícil tarea que afronta ahora Xabi Alonso.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona