Contratiempo para Xabi: lesión de última hora en el Madrid

Malas noticias para el Real Madrid. El conjunto blanco afronta un tramo importantísimo de partidos en el que se enfrentará a Getafe, Juventus, Barça, Valencia y Liverpool de manera consecutiva.

De cara al primero de estos duelos, que se disputará este domingo a las 21:00h en el Coliseum, Xabi Alonso no podrá contar con futbolistas clave. Es el caso de Rüdiger, Mendy, Trent Alexander-Arnold y Carvajal, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco estará Dean Huijsen, que tuvo que abandonar la concentración con la selección española por unas molestias que habrían derivado en una microrotura.

Huijsen es baja para Getafe y ante la Juve y duda para el Clásico / Efe

El varapalo para el entrenador del conjunto madridista ha llegado este viernes, cuando se ha dado a conocer una baja de última hora para el partido. Se trata de Dani Ceballos. El ex del Betis sufre una sobrecarga en la zona del isquio de su pierna izquierda.

El centrocampista será baja segura contra el Getafe y su presencia en el partido de Champions ante la Juventus está en duda. Eso sí, si los tiempos de recuperación estimados se cumplen, podría estar disponible para el Clásico del día 26 de octubre ante el Barça.

Ceballos hizo un buen partico contra el Villarreal / Efe

La noticia también ha sido un golpe duro para el propio Ceballos. Tras no contar demasiado en el inicio del curso, el mediocentro empezaba a afianzarse en los planes de Xabi Alonso y sumaba dos titularidades consecutivas (tres en los últimos cuatro partidos).

Sus condiciones como organizador, diferentes a las de los otros centrocampistas del equipo blanco, elevan su valor en la plantilla, pero la lesión le llega en el peor momento posible y le dejará sin la continuidad que tanto anhela el futbolista.

Xabi tendrá que recomponer el centro del campo para enfrentar al Getafe de Bordalás. Tchouameni y Arda Güler parecen fijos, mientras que Fede Valverde podría seguir en la derecha mientras el equipo sigue sin laterales.

La plaza restante podría ser para Bellingham o Camavinga. Los dos jugadores necesitan minutos y empiezan a contar con oportunidades tras superar sus respectivas lesiones. Encajar a todos es la difícil tarea que afronta ahora Xabi Alonso.