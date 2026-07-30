Contratiempo para los fichajes de Diomande y Rodri

Los fichajes de Yan Diomande y Rodri Hernández avanzan a buen ritmo, pero el Real Madrid se ha encontrado con un nuevo obstáculo que podría retrasar la inscripción de ambos futbolistas. El club blanco mantiene negociaciones activas tanto con el RB Leipzig como con el Manchester City con el objetivo de cerrar las dos operaciones lo antes posible y que ambos jugadores estén disponibles para el estreno liguero de José Mourinho.

En el caso de Diomande, las conversaciones se encuentran ya en la recta final. Las diferencias entre clubes se centran en la estructura de la operación y en las últimas variables del traspaso, aunque todas las partes son optimistas. La cifra definitiva podría superar los 120 millones de euros entre cantidad fija y bonus.

La negociación por Rodri se encuentra en una fase más inicial, aunque en Valdebebas existe confianza. El Real Madrid ya ha abierto conversaciones con el Manchester City y considera que el acuerdo podría resolverse en cuestión de horas o pocos días, tal y como ocurrió recientemente con la incorporación de Marc Cucurella.

Nuevo contratiempo con las fichas

La normativa de LaLiga permite inscribir a un máximo de 25 jugadores con ficha profesional. En estos momentos, el conjunto blanco tiene 24 plazas ocupadas, mientras que Franco Mastantuono continúa inscrito con ficha del Castilla, pese a formar parte de la dinámica del primer equipo. La inminente venta de Gonzalo García liberará una plaza, suficiente para inscribir a uno de los dos fichajes.

Sin embargo, el problema va más allá. Normalmente, la intención de la mayoría de clubes es la de reservar la ficha número 25 para posibles imprevistos durante el mercado, una práctica habitual y que el propio Real Madrid ya llevó a cabo la pasada temporada. Si finalmente llegan tanto Diomande como Rodri, la entidad necesitaría una nueva salida para mantener ese margen de maniobra.

Gonzalo y Asencio se saludan / AFP7/EP

El escenario se ha complicado todavía más con la lesión de Raúl Asencio, confirmada este jueves por el club blanco. El central tenía prácticamente apalabrada su salida después de que José Mourinho le comunicara que no entraba en sus planes, pero este contratiempo puede frenar su marcha y alterar también la planificación de la defensa, donde el Madrid sigue valorando incorporar otro central antes del cierre del mercado.

Mastantuono y Camavinga, dos nombres sobre la mesa

Ante esta situación, el Real Madrid estudia diferentes movimientos para dar salida a varios futbolistas. Uno de los nombres sobre la mesa es el de Franco Mastantuono, aunque una eventual cesión del argentino no solucionaría el problema de las fichas para inscribir a Yan Diomande y Rodri Hernández, ya que actualmente ocupa una licencia del filial.

La operación respondería más a una cuestión de planificación. El club no quiere prolongar durante otra temporada la situación de un jugador plenamente integrado en la dinámica del primer equipo, pero inscrito con ficha del Castilla. Además, tras un curso con escaso protagonismo, en Valdebebas consideran que lo mejor para su desarrollo es salir cedido y acumular minutos.

Varios clubes ya han mostrado interés en hacerse con sus servicios. River Plate vería con buenos ojos su regreso, un destino que seduce al futbolista, aunque el Real Madrid prioriza una cesión a un equipo europeo para que continúe su adaptación al fútbol del continente antes de regresar al Santiago Bernabéu.

Camavinga, en un partido contra el Girona / EP

Quien sí liberaría una ficha del primer equipo sería Eduardo Camavinga, otro de los jugadores que ha despertado el interés de varios grandes clubes durante este mercado. Sin embargo, el internacional francés no contempla abandonar el Real Madrid este verano, por lo que esa posibilidad, a día de hoy, está prácticamente descartada.

Así las cosas, si el conjunto blanco quiere cerrar las incorporaciones de Diomande y Rodri y, además, mantener libre la última ficha del primer equipo para cualquier imprevisto, deberá encontrar otra salida en las próximas semanas.