La continuidad de Rüdiger, en el aire

La historia de Antonio Rüdiger en el Real Madrid parece que se acerca a su fin. El central alemán termina contrato en 2026 y sus constantes problemas físicos lo alejan del conjunto blanco, que valora no prolongar su vínculo, según 'Bild'. De hecho, el equipo madrileño ya maneja alternativas en el mercado.

El jugador de 32 años recaló libre en el Madrid procedente del Chelsea en verano de 2022. Durante sus tres años con Ancelotti fue el líder de la zaga, más aún con las graves lesiones de Militao, en los que conquistó una Champions, una Liga, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey o una Supercopa de España, entre otras.

Militao-Huijsen, una pareja consolidada

No obstante, las cosas han cambiado con Xabi Alonso y la llegada de Dean Huijsen. El tolosarra confía en el internacional español y también pone por delante a Militao, a los que considera su pareja de centrales titular. Pese a que el técnico alineó a Rüdiger en cuatro de los seis encuentros del Mundial de Clubes terminó disgustado con el alemán, pues fue uno de los principales culpables de la abultada derrota en semifinales contra el PSG.

El central excusó su rendimiento en unos problemas en el menisco que venía arrastrando en los últimos partidos. Cuando parecía que dejaba atrás esas molestias, se sumó la lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, producida el pasado mes de septiembre, que lo mantiene alejado de los terrenos de juego durante tres meses.

El alemán no es el único central en la rampa de salida. Alaba, con 33 años, también finaliza contrato y no renovará, y Asencio genera dudas tras un final de temporada insuficiente. Por ello, el Real Madrid valora incorporar gratis a un central en 2026. La prioridad es Konaté, que finaliza su vínculo con el Liverpool este verano, aunque en la recámara también está Marc Guéhi, del Crystal Palace.