El consejo de Tomás Roncero a Vinicius: "Disfruta de la vida y quédate en el Real Madrid, que estás en el mejor equipo del mundo para seguir ganando títulos"

El futuro de Vinicius en el Real Madrid está en el aire. El futbolista brasileño tiene contrato en vigor hasta 2027 y su renovación con el conjunto blanco está en 'stand by'. Uno de los equipos interesados en el futbolista sería el Arsenal, según informó 'The Athletic', que estaría pendiente de la situación de Vinicius.

Sin duda, es uno de los temas del verano y desde 'El Larguero', programa de la Cadena SER, analizaron cuál puede ser el futuro de Vinicius. Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua al respecto fue Tomás Roncero, periodista del Diario AS y tertuliano de 'El Chiringuito'.

En primer lugar, el periodista empezó explicando lo que dice el entorno del futbolista sobre la posibilidad de abandonar el Real Madrid: "Le está diciendo a sus amigos que el Madrid se lo ha dado todo y que no puede hacerle eso de irse gratis cuando apostaron por él y pagaron 45 millones de euros cuando apenas era una promesa".

Aunque, avisó de que "los agentes pueden ser más fríos, pero Vinicius tiene claro que al Madrid no puede hacerle eso de irse gratis".

Vinícius detrás del balón / EP

El colaborador de 'El Chiringuito' no dudó en reconocer que le encantaría que el extremo brasileño se quedase más temporadas en el Real Madrid, por lo que le gustaría darle un consejo: "Si yo pudiera hablar con Vini, le diría que el Madrid es el paraíso".

"Si sus agentes le han querido convencer de que tiene que irse por dinero, porque tiene que cobrar más, le diría que es absurdo porque es muy joven", comentó en 'El Larguero'. Aparte, aseguró que tarde o temprano Vinicius se arrepentiría de la decisión tomada.

Vinicius, tras ser eliminado con Brasil en el Mundial. / WILL OLIVER / EFE

Roncero, tajante con Vinicius

Por esta razón, siguió erre que erre insistiendo en que debe quedarse donde es realmente feliz sin tener en cuenta el aspecto económico: "No te puedes ir del Madrid por dinero. Si ya eres rico, ¿qué más te da ser un poco menos rico? ¿Tú crees que no tienes pagada la hipoteca? Disfruta de la vida. Tú eres feliz en Madrid".

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"Tiene tantas razones personales y deportivas para quedarse que, por cinco millones arriba o abajo, sinceramente, me daría mucha pena. Yo creo que estaría mal aconsejado. Si realmente se va por eso, estaría mal aconsejado. Entonces, me daría pena", concluyó.