El consejo de Del Bosque a Xabi Alonso: "Es de primero de fútbol"

Quince años después del mayor logro en la historia de la selección española, Vicente del Bosque ha vuelto a escena. El entrenador que llevó a España a conquistar el Mundial de 2010 ha repasado en la Cadena SER aquel hito... pero también ha dejado una reflexión clave sobre uno de los grandes debates del fútbol actual: cómo encajar a Mbappé y Vinicius en el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso.

El exseleccionador fue rotundo al ser preguntado por el dilema táctico que agita al madridismo tras la goleada sufrida frente al PSG: dos estrellas que juegan en el mismo perfil, que no se asocian bien y que no ayudan en defensa. ¿Qué haría él en esta situación?

"La obligación del entrenador es aceptar cómo son. Y si te gusta Mbappé, tiene que jugar. Y si te gusta Vinicius, también", afirmó Del Bosque.

🤝✅ "Tienes que aceptar a los jugadores tal y como son. Si no, no serían ni Vinicius ni Mbappé"



💭‼️ "Eso no debe poner en peligro el TRABAJO EN EQUIPO. Es de primero de enseñanza del fútbol"



DEL BOSQUE, en #ElLarguero, habla sobre la implicación defensiva de Vini y Mbappé pic.twitter.com/6EylPO3vkZ — El Larguero (@ellarguero) July 10, 2025

Lejos de optar por una solución técnica o de sistema, el salmantino dejó claro que lo esencial es la gestión del talento. "Si no, pues no serían Vinicius y no serían Mbappé. Al final tenemos que aceptar cómo son, aunque eso no debe poner en peligro el trabajo en equipo. Es de primero de enseñanza en el fútbol".

Del Bosque reconoció que hay momentos en los que un entrenador debe mirar hacia otro lado y aprovechar lo que hace especiales a sus jugadores: "Si estás tratando de sacar el máximo defensivamente, a lo mejor la estás liando porque pierdes lo que son Mbappé y Vinicius de cara a la portería".

Su receta es clara: hablar con ellos, entenderles y construir el equipo sin apagar su esencia. Un mensaje con peso específico para un Xabi Alonso que se enfrenta al reto de liderar un vestuario con egos, presión y mucho talento ofensivo.