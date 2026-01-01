Las consecuencias de la lesión de Mbappé

La lesión de Kylian Mbappé llega en el peor momento posible para el Real Madrid y para su entrenador, Xabi Alonso. El francés se ha lesionado la rodilla izquierda, algo que le hará perderse la Supercopa de España si no consigue recortar significativamente los plazos establecidos.

El título en Arabia Saudita era la gran prueba de fuego para el tolosarra tras el enorme bache de los últimos dos meses. Xabi se jugará su cargo como entrenador en la Supercopa con uno o dos encuentros de mucha dificuladad. En las semifinales se verán las caras ante el Atlético de Madrid, equipo que le ganó 5-2 este mismo curso. Mientras que si se clasifican para la final, se enfrentarían al ganador del FC Barcelona - Athletic Club.

El Madrid pierde el 56% de los goles de la temporada

Los blancos perderán a su pieza fundamental, al futbolista que lleva más de la mitad de los goles del equipo esta temporada. La figura de Mbappé es clave para entender a este Real Madrid y sin el francés se pierde mucho poder ofensivo a pesar de los otros grandes nombres que tiene Xabi en ataque.

Kylian Mbappé celebra igualar el récord de Cristiano Ronaldo de goles en un año natural. / MANU FERNÁNDEZ / AP

El Real Madrid ha marcado 51 goles esta temporada en todas las competiciones, de esos tantos 29 llevan la firma de la tortuga. De hecho si miras la tabla de máximos goleadores del equipo la comparación es ridícula. Tras Mbappé con 29, los siguientes con más tantos son Vinicius y Bellingham con cinco cada uno. El francés casi triplica a los dos juntos. Unos números desorbitados.

Sin Endrick y sin Brahim...

La lesión también llega en el peor momento en cuanto a bajas del equipo. El Real Madrid hizo oficial hace escasos días la salida de Endrick al Olympique de Lyon. El brasileño se marchará cedido hasta final de temporada tras no tener casi oportunidades con Xabi Alonso y el rol de delantero centro suplente será para Gonzalo. Por tanto, el canterano sumará muchos más minutos durante la baja de Mbappé.

Endrick, con la camiseta del Lyon / Lyon

Por otra parte, Brahim Díaz está viviendo un resurgimiento en la Copa África. Una buena noticia para el futuro blanco, pero una pésima noticia para el ahora. El marroquí seguirá con su selección y no volverá hasta quedar eliminado del torneo. Marruecos es la gran favortia para ganar el título en casa.

Brahim volvió a lucirse ante Zambia / Associated Press/LaPresse

Xabi Alonso se quedará con Vinicius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono. Los dos últimos han jugado poco en los últimos meses y deberán dar un paso adelante para este inicio de año con el derbi marcado en rojo. Otra opción que tendrá el tolosarra sería volver a la formación que le hizo al Madrid ganar su última Champions con Bellingham de mediapunta y los dos brasileños en punta.