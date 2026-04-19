REAL MADRID
Las consecuencias de 2 años en blanco: la plantilla del Madrid se devalúa en 170 millones de euros
El valor de mercado de los jugadores del conjunto blanco se ha visto muy afectado por el rendimiento del equipo en los dos últimos cursos y todavía podría ir a peor en la próxima actualización de Transfermarkt
Desde la temporada pasada se ha hablado mucho de si la plantilla del Real Madrid es tan buena como parecía o si la realidad es que hay ciertos jugadores algo sobrevalorados respecto a su rendimiento real. Las decepciones que ha firmado el primer equipo a lo largo de las dos últimas temporadas obligan a una reflexión y algunos nombres ya han quedado señalados.
En verano de 2024 el club pasaba por uno de sus mejores momentos. Tras los recientes éxitos en Champions League y Liga, Florentino Pérez sumaba a Kylian Mbappé a la plantilla. Parecía un equipo temible e imparable, pero en dos años con el francés el equipo solo ha ganado una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Ambas el año pasado y las dos como consecuencia de los éxitos de equipo en su último curso glorioso.
Estas dos últimas campañas han pesado mucho en el ánimo del madridismo y en la percepción actual del club, pero además tienen una incidencia económica importante. La plantilla del Real Madrid se ha devaluado considerablemente.
-176 millones de euros
Teniendo en cuenta el valor de mercado de los jugadores en 2024 que todavía siguen y el que tenían los fichajes y los canteranos cuando llegaron al primer equipo blanco, la plantilla ha perdido un valor de mercado de alrededor de 176 millones de euros.
Solo hay 8 jugadores que hayan visto como su valor de mercado ha aumentado, entre los que se incluyen dos canteranos y tres fichajes de esta temporada: Huijsen (de 60 a 65M€ desde que llegó al Madrid en 2025), Carreras (de 35 a 60M€), Mastantuono (de 30 a 45M€), Asencio (de 7,5 a 25M€ desde su debut) y Gonzalo (de 8 a 20M€). A ellos hay que sumar a Ceballos (de 6 a 8M€), Mbappé (de 180 a 200M€) y a Arda Güler (de 30 a 90M€), que precisamente protagoniza la mayor subida.
Por lo que respecta a los jugadores más devaluados en estos dos años que todavía siguen en plantilla, encontramos casos como los de Militao (de 60 a 25M€), Tchouameni (de 100 a 75M€), Vinicius (de 180 a 150M€), Jude Bellingham (de 180 a 140M€), Rodrygo (de 110 a 50M€) o Camavinga (de 100 a 50M€).
El rendimiento de todos ellos se ha visto perjudicado por diferentes motivos. Otros, como Courtois, Rüdiger o Carvajal, también han visto su valor de mercado reducido, si bien en estos casos la edad y el final de contrato suponen factores importantes. Por su parte, el único que mantiene la misma cifra que en 2024 es Fede Valverde (120M€).
Los números todavía pueden ser más dramáticos en los próximos meses, cuando Transfermarkt saque su actualización una vez finalizada la temporada.
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