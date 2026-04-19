Las consecuencias de 2 años en blanco: la plantilla del Madrid se devalúa en 170 millones de euros

Desde la temporada pasada se ha hablado mucho de si la plantilla del Real Madrid es tan buena como parecía o si la realidad es que hay ciertos jugadores algo sobrevalorados respecto a su rendimiento real. Las decepciones que ha firmado el primer equipo a lo largo de las dos últimas temporadas obligan a una reflexión y algunos nombres ya han quedado señalados.

En verano de 2024 el club pasaba por uno de sus mejores momentos. Tras los recientes éxitos en Champions League y Liga, Florentino Pérez sumaba a Kylian Mbappé a la plantilla. Parecía un equipo temible e imparable, pero en dos años con el francés el equipo solo ha ganado una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Ambas el año pasado y las dos como consecuencia de los éxitos de equipo en su último curso glorioso.

Mbappé lamenta una ocasión fallada en el Bayern - Real Madrid. / RONALD WITTEK / EFE

Estas dos últimas campañas han pesado mucho en el ánimo del madridismo y en la percepción actual del club, pero además tienen una incidencia económica importante. La plantilla del Real Madrid se ha devaluado considerablemente.

-176 millones de euros

Teniendo en cuenta el valor de mercado de los jugadores en 2024 que todavía siguen y el que tenían los fichajes y los canteranos cuando llegaron al primer equipo blanco, la plantilla ha perdido un valor de mercado de alrededor de 176 millones de euros.

Güler y Bellingham en un partido con el Real Madrid / EFE

Solo hay 8 jugadores que hayan visto como su valor de mercado ha aumentado, entre los que se incluyen dos canteranos y tres fichajes de esta temporada: Huijsen (de 60 a 65M€ desde que llegó al Madrid en 2025), Carreras (de 35 a 60M€), Mastantuono (de 30 a 45M€), Asencio (de 7,5 a 25M€ desde su debut) y Gonzalo (de 8 a 20M€). A ellos hay que sumar a Ceballos (de 6 a 8M€), Mbappé (de 180 a 200M€) y a Arda Güler (de 30 a 90M€), que precisamente protagoniza la mayor subida.

Por lo que respecta a los jugadores más devaluados en estos dos años que todavía siguen en plantilla, encontramos casos como los de Militao (de 60 a 25M€), Tchouameni (de 100 a 75M€), Vinicius (de 180 a 150M€), Jude Bellingham (de 180 a 140M€), Rodrygo (de 110 a 50M€) o Camavinga (de 100 a 50M€).

Camavinga quedó señalado ante el Bayern / Dennis Agyeman / Europa Press

El rendimiento de todos ellos se ha visto perjudicado por diferentes motivos. Otros, como Courtois, Rüdiger o Carvajal, también han visto su valor de mercado reducido, si bien en estos casos la edad y el final de contrato suponen factores importantes. Por su parte, el único que mantiene la misma cifra que en 2024 es Fede Valverde (120M€).

Los números todavía pueden ser más dramáticos en los próximos meses, cuando Transfermarkt saque su actualización una vez finalizada la temporada.