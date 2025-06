"Conozco la verdad del caso Asencio y todos tendrán que callar la boca"

Israel Salazar fue futbolista del Real Madrid en las categorías inferiores, llegando a jugar en el filial del equipo blanco unos partidos. Posteriormente puso rumbo al UCAM Murcia cedido, antes de marcharse al Real Valladolid y terminar recalando en el Estoril, donde juega actualmente.

Durante su etapa en el conjunto blanco, hizo buena conexión y amistad con muchos futbolistas, entre los que se encuentran Raúl Asencio, que se ha asentado este año en el primer equipo, y Álvaro Carreras, que apunta a llegar al Madrid una vez termine el Mundial de Clubes.

Sobre ellos ha hablado en una entrevista con el diario As, en la que se sincera sobre sus compañeros. "Álvaro es buen amigo. Estuvimos juntos durante tres años en la cantera del Madrid y mantenemos la amistad. Hablamos bastante y nos hemos enfrentado este año en Portugal. Es un gran tipo", afirma el jugador del Estoril.

Álvaro Carreras, durante el Benfica-Barça de Champions de esta temporada / MIGUEL A. LOPES / EFE

"Aunque el Benfica es un club enorme, ir al Madrid es un salto muy grande. Aun así, yo le veo preparado ya para cualquier reto. Está capacitado para triunfar en el Madrid, pero eso es algo que se verá con el tiempo. Si ocurre me alegraré mucho porque soy su amigo", explica Salazar sobre las posibilidades de Carreras de ser titular en su futuro club.

Sobre si el todavía jugador del Benfica será capaz de frenar a Lamine Yamal en un Clásico, Salazar también se ha 'mojado': "Ya lo ha hecho este año con el Benfica. Estuve en directo en ese duelo de Champions en el estadio Da Luz y Álvaro lo hizo muy bien y logró que Lamine no tuviera un buen día. Lo veo con condiciones defensivas para poder hacer frente a cualquier extremo que le encare, ya sea rápido, potente o regateador".

El caso Asencio

Otro de los futbolistas por los que se le pregunta es Raúl Asencio. "Raúl es un fenómeno. Me alegro mucho por él porque ha sabido aprovechar la oportunidad que le ha surgido. Ha demostrado que es central para el Real Madrid y ha cumplido con creces cada vez que le han dado la opción de jugar. Es un ejemplo para los que aspiramos a llegar a lo más alto", dice Salazar en As.

El que fuera jugador de la cantera del Madrid también ha querido valorar el trato que está recibiendo Asencio en los estadios debido al proceso judicial en el que está envuelto: "(Me duele) mucho, porque no se lo merece. Yo conozco la verdad del caso y estoy muy tranquilo por él. Al final todos tendrán que callar la boca, pero es parte de la presión que supone jugar en el Madrid y él ha sabido gestionarla muy bien. No es fácil que miles de personas te griten o insulten sin ningún motivo y mantener el tipo y la concentración".