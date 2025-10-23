¿Cuando se conocerán los árbitros del Clásico?

El próximo domingo 26 de octubre a las 16:15 horas, el Santiago Bernabéu será el escenario del primer Clásico de la temporada entre Real Madrid y FC Barcelona, un duelo que puede marcar el rumbo de LaLiga. Los blancos llegan líderes, con dos puntos de ventaja sobre el conjunto azulgrana tras su victoria ante el Getafe en la última jornada, mientras que el Barça busca asaltar el liderato en territorio enemigo.

Uno de los grandes interrogantes antes de cada Clásico es siempre el mismo: ¿quién será el árbitro del partido?. La respuesta se conocerá un día antes del encuentro, es decir, el sábado 25 de octubre. Tal y como viene ocurriendo durante toda la temporada, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciará los colegiados del partido en sus redes sociales oficiales, tanto el árbitro principal como los encargados del VAR.

Munuera Montero, en el Mallorca - Barça / Agencias

Fran Soto: "Va a ser un árbitro experimentado"

Desde el pasado mes de julio, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) está presidido por Fran Soto, quien ha mantenido esta política de comunicar las designaciones apenas 24 horas antes de los encuentros. El objetivo, según fuentes del propio CTA, es reducir la presión mediática y evitar filtraciones o debates previos sobre los nombres de los árbitros designados.

Soto, en declaraciones recientes, evitó dar pistas sobre quién dirigirá el Clásico: “El que arbitre, con total seguridad, hará un buen papel. Va a ser un árbitro experimentado. No voy a desvelar quién es, a ver si somos capaces de que no se sepa, pero cualquier árbitro de Primera está capacitado para ese partido”, aseguró el presidente del CTA.

Con este nuevo método, la RFEF mantiene en secreto hasta última hora un detalle que siempre genera expectación entre los aficionados y los clubes. Habrá que esperar, por tanto, a la mañana del sábado 25 de octubre, cuando la Federación publique en sus canales oficiales la designación arbitral para el Clásico del Bernabéu.