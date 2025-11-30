Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Ya se conocen las alineaciones del Girona - Real Madrid

Xabi Alonso y Míchel han facilitado los onces iniciales con el que afrontarán el duelo de Liga en Montilivi

Toni Munar

Duelo importantísimo en Montilivi para los dos conjuntos. El Girona podría salir del descenso esta misma jornada si consigue ganar al Real Madrid en su estadio, por su parte, los blancos necesitan volver a ganar en Liga para recuperar el liderato de la Liga española.

Los de Xabi Alonso volvieron a sentir lo que era ganar entre semana en Champions League, pero encadenan dos encuentros seguidos empatando en Liga. Para ello se plantará en Girona con un equipo repleto de bajas en defensa. David Alaba, Raúl Asencio, Dani Carvajal y Dean Huijsen no pudieron viajar a la ciudad catalana por problemas físicos. Aunque las recuperaciones de Militao y Rüdiger dan alas al tolosarra.

Donde no habrá novedades será en ataque y en el centro del campo. Xabi sale con los de siempre para volver a asaltar el liderato. Con Vinicius y Mbappé en punta tras su gran encuentro en Grecia.

Por el otro lado, Míchel tiene muchos lesionados a sus espaldas: Artero, Blind, Juan Carlos, Krapyvstov, Lemar, David López, Portu, Stuani y Van de Beek. Nueve bajas para los catalanes que intentan salir de la zona peligrosa.

Los onces del Girona y el Real Madrid

  • La alineación del Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Alex Moreno; Onuahi, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat, Bryan Gil.
  • El once del Real Madrid: Courtois; Trent, Miltao, Rüdiger, Fran García; Tchouameni; Valverde, Bellingham; Güler, Vinicius y Mbappé.

