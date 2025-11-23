Ya se conoce la alineación de Xabi Alonso para el Real Madrid - Elche

Xabi Alonso dio a conocer el once inicial con el que afrontará esta noche en el estadio Martínez Valero el partido Elche - Real Madrid de la décimo tercera jornada de LaLiga 202/26. Un partido que sobre el papel es asequible para el conjunto merengue, pero en el que está obligado, al menos, a puntuar, si no quiere que el FC Barcelona le atrape en la tabla.

El Real Madrid vuelve del parón de selecciones con un desplazamiento que, sobre el papel, debe de ser accesible para él. El Elche, de la mano de Eder Sarabia, tuvo un arranque de temporada sensacional, pero ha perdido algo de fuelle en las últimas jornadas en las que ha acumulado dos empates y tres derrotas. Parece casi obligado a responder al 4-0 del Barça en su regreso al Spotify Camp Nou.

Pese a todo, está por ver cómo le ha sentado a unos y a otros el parón de selecciones, más allá de que tanto Eder Sarabia como Xabi Alonso son dos grandes estrategas que apuestan por armar sus equipos con la idea de tener el balón y dominar el partido. Lo que es evidente es que a los madridistas no les afectará la tormenta mediática desatada por su presidente Florentino Pérez en la asamblea celebrada por la mañana en Madrid, cargando contra el Barça, la Liga, la UEFA y la FIFA.

El técnico del Madrid no podrá contar con Tchouameni ni con Rüdiger para armar el eje de la defensa, una de las demarcaciones que más quebraderos de cabeza suele dar al vasco. En cambio, en el resto de las líneas del equipo cuenta con sus mejores efectivos.

Sin duda, Xabi Alonso no ha dudado en revolucionar su once inicial introduciendo diferentes cambios, sin duda para realizar rotaciones pensando en el duelo de la Champiosn contra el Olympiacos que es fundamental para los intereses europeos blancos. De ahí que haya suplencias sonadas como las de Valverde o Vinicius Jr, que en principio no deberían afectar al nivel del equipo frente al Elche.

Por su parte, Eder Sarabia tiene la baja de Josan Fernández, con problemas musulares pero en principio cuenta con el resto de efectivos para intentar la 'machada' de romper la mala racha en LaLiga a costa del líder, el Real Madrid.

En el equipo de Sarabia hay dos titulares de pasado (y quizás futuro) azulgrana: el guardameta Iñaki Peña y el defensa Héctor Fort.

Los onces del Elche y el Real Madrid