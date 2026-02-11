REAL MADRID
Conjura del Madrid sin Arbeloa
La plantilla blanca se reunió fuera de Valdebebas en un momento determinante de la temporada
Tras pasar un bache importante, el Real Madrid busca reconducir su situación a las puertas del momento más importante de la temporada. El cuadro blanco, a un punto del Barça en la Liga y emparejado con el Benfica en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Champions, está eliminado en Copa del Rey. Para afrontar todo el 'rock'n roll' que hay por delante, la plantilla del Real Madrid decidió hacer una reunión fuera de las instalaciones de Valdebebas.
Una conjura en la que casi todos los jugadores del primer equipo blanco tomaron parte y que Vinicius Júnior compartió en sus redes sociales. Fue en un restaurante de la ciudad madrileña y el futbolista brasileño, que ha tenido las últimas semanas algunos encontronazos con la afición blanca, ha acompañado la instantánea de unos corazones.
Bellingham, presente pese a la lesión
En la imagen se puede ver también a algunos jugadores lesionados, como Jude Bellingham. El inglés, ataviado con una boina, estará, por lo menos, otro mes de baja. Y algunas fuentes en Madrid aseguran que podría ser incluso más.
También aparece en la foto un Dani Carvajal que habría mantenido este martes una reunión cara a cara con Arbeloa sobre su situación. No acumula minutos y algunas voces aseguran que no está preparado ahora mismo para el fútbol de élite. Precisamente, lo más reseñable es que ni Arbeloa ni nadie del staff han estado presentes en el ágape.
- Flick no iba de farol con Casadó
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Dro se sincera con un dardo a Flick: 'Fiché por el PSG por Luis Enrique. París es el mejor lugar para mi
- El contratiempo del Atlético-Barça de Copa del Rey: 'Se nos exige nivel y esto no ayuda
- Carvajal y Arbeloa consuman su divorcio
- Los plazos definitivos del Spotify Camp Nou, según Laporta
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona