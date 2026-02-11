Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Conjura del Madrid sin Arbeloa

La plantilla blanca se reunió fuera de Valdebebas en un momento determinante de la temporada

Arbeloa, en titulares: "En 20 días, los jugadores del Madrid tuvieron dos libres"

Perform

SPORT.es

Tras pasar un bache importante, el Real Madrid busca reconducir su situación a las puertas del momento más importante de la temporada. El cuadro blanco, a un punto del Barça en la Liga y emparejado con el Benfica en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Champions, está eliminado en Copa del Rey. Para afrontar todo el 'rock'n roll' que hay por delante, la plantilla del Real Madrid decidió hacer una reunión fuera de las instalaciones de Valdebebas.

Una conjura en la que casi todos los jugadores del primer equipo blanco tomaron parte y que Vinicius Júnior compartió en sus redes sociales. Fue en un restaurante de la ciudad madrileña y el futbolista brasileño, que ha tenido las últimas semanas algunos encontronazos con la afición blanca, ha acompañado la instantánea de unos corazones.

Bellingham, presente pese a la lesión

En la imagen se puede ver también a algunos jugadores lesionados, como Jude Bellingham. El inglés, ataviado con una boina, estará, por lo menos, otro mes de baja. Y algunas fuentes en Madrid aseguran que podría ser incluso más.

Dani carvajal tan solo ha disputado dos ratos de juego en este 2026.

También aparece en la foto un Dani Carvajal que habría mantenido este martes una reunión cara a cara con Arbeloa sobre su situación. No acumula minutos y algunas voces aseguran que no está preparado ahora mismo para el fútbol de élite. Precisamente, lo más reseñable es que ni Arbeloa ni nadie del staff han estado presentes en el ágape.

Imagen de la cena de conjura del Madrid

Imagen de la cena de conjura del Madrid / Instagram

