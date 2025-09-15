Vinicius se siente confuso

El Real Madrid de Xabi Alonso es un equipo de alta exigencia. Después de una secuencia inicial de cuatro triunfos, la incógnita que surge sobre el líder de LaLiga es la capacidad que tendrá para mantener el nivel durante toda una temporada de curvas y badenes. Como las que surgieron en Anoeta, donde la exhibición de Mbappé fue cortada por la expulsión de Huijsen. Esto provocó una imagen insólita: ocho jugadores defensivos para contener el 1-2 final, lo que probó el 'sacrificio' de Vinicius.

Mbappé, por delante del brasileño

No fue el único, pero tampoco el recurso en la recámara que dejó el entrenador vasco en el encuentro. Este papel recayó en el hombre más en forma de Europa ahora mismo. Kylian Mbappé que se bastó para dinamitar la adelantada defensa realista. Vinicius fue sacrificado en el minuto 68, cuando entró en su lugar Fran García. La retransmisión del encuentro captó la reacción del brasileño, enrabietado por el cambio en el banquillo.

Vinicius se mostró confundido, un estado que le ha perseguido esta temporada. Su nivel de compromiso ha aumentado, pero es el titular al que más veces corrige Xabi Alonso durante los partidos. Mientras que Mbappé ha entendido a la perfección la acción-reacción en la presión, el brasileño se deja llevar más por sus impulsos que por el sistema del Real Madrid. Con el tolosarra, el continente importa más que el contenido, de ahí su proclama repetida una y otra vez: "El que lo merezca, jugará".

Esto implica suplencias que en los tiempos de Ancelotti no se producían. La idea del italiano era dar el mayor número de minutos posibles a sus jugadores fundamentales, incluso en los malos momentos, para darles confianza. Xabi Alonso busca el efecto rebote, como sucedió en Oviedo, donde Vinicius fue suplente. Desde el banquillo, marcó un gol y dio una asistencia a Mbappé, para después enfrentarse con la grada y con el mundo, activando su volcánico carácter.

Mal partido en Anoeta: 13 balones perdidos

Vinicius no cuajó un buen partido en Anoeta. Falló el 28% de los pases y no enhebró ocasiones de peligro: sin centros o pases largos acertados. Tampoco tiró a puerta y completó solo tres de los siete regates que intentó, perdiendo 13 balones frente a la única intercepción que consiguió. Su falta de tensión en el trabajo defensivo terminó por provocar una sustitución tan esperada como discutida por el jugador. Algo habitual en un futbolista que, hasta la pasada temporada, era franquicia del club, como demostró con el plantón a la gala del Balón de Oro.

A partir de ahí comenzó un declive generalizado, solo roto por partidos aislados. Después de cierta mejoría contra el Mallorca, se esperaba en Valdebebas, con la liberación del parón de selecciones gracias a Ancelotti -su gran defensor estos años-, que el brasileño asumiese el partido de Anoeta como una reválida. Su trabajo durante la semana había sido bueno, siendo bigoleador en un partido que Xabi Alonso organizó con los efectivos que le quedaron en la ventana FIFA.

Uno de los objetivos que se ha fijado el vasco con Vinicius es que su cuentakilómetros esté por encima de lo que ha venido mostrando estos meses. Nunca por debajo de los 10.000 metros. No es un simple tema numérico, sino que se ha de repartir tanto hacia adelante como hacia atrás. La presión en la salida del rival no es negociable. Le beneficia que su rival por el puesto, Rodrygo, de regreso al extremo derecho, será suplente salvo giro radical.

La meta es la misma que con el resto de jugadores: menos minutos, pero con esfuerzo concentrado, para maximizar las posibilidades de cada perfil. Sin embargo, Vinicius, que aún no ha renovado con el Real Madrid, parece confundido con este nuevo rol. Ahora llega la Champions, un terreno más prolífico para su juego. Una nueva reválida para frenar su incomprensión.