Conflicto a la vista por el debut liguero de Real Madrid y Atlético

Hace apenas unos días, la RFEF anunció que la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports empezaría el fin de semana del 17 de agosto, en apenas dos meses. Sin embargo, no está claro todavía que todos los equipos comiencen la competición a la vez, lo que podría generar un conflicto.

La disputa del Mundial de Clubes, que se celebrará entre el 14 de junio y el 13 de julio, fecha en la que se disputará la final en el MetLife Stadium, podría alterar el calendario. La proximidad entre el final del torneo internacional y el inicio de la competición liguera supondría dejar sin apenas descanso a los futbolistas que jueguen los dos torneos.

En unas declaraciones ayer durante el torneo de LaLiga Futures, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró bastante rotundo: "No se baraja que el derbi se juegue en la primera jornada y tampoco que Madrid ni Atlético de Madrid no jueguen la primera jornada por ahora. Ya veremos con los órganos competentes las decisiones que hay que tomar. Respetaremos el convenio colectivo, las tres semanas de vacaciones, y nada más. No podemos estar en nuestra competición a lo que marque el Mundial de Clubes, una competición en la que las ligas europeas ni los clubes están a favor. Que nos marquen el calendario hace daño a la competición”.

Javier Tebas, en LaLiga Futures / SPORT

Sin embargo, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) está en contra de esto último y ha pedido que tanto Real Madrid como Atlético de Madrid empiecen LaLiga el 24 de agosto en caso de que lleguen a las fases finales del Mundial de Clubes, con la idea de que se puedan respetar los 21 días de vacaciones consecutivos que vienen recogidos en el convenio.

AFE ya se habría puesto en contacto con LaLiga, la RFEF, los dos equipos y con los dos capitanes, Koke y Dani Carvajal. Todo ello con la idea de asegurar que todos van en la misma línea y que se tomarán medidas en el caso de que Atlético o Real Madrid lleguen, como mínimo, a los cuartos de final del torneo que se jugará en Estados Unidos.

El conflicto principal que aparece es saber cuándo podría jugarse esa primera jornada en el caso de que tenga que aplazarse, ya que el apretado calendario apenas deja espacios libres a lo largo de la temporada. AFE planteará que esos dos partidos se puedan disputar en alguno de los siguientes días: el miércoles 27 de agosto, el miércoles 29 de octubre, cuando se jugará la primera ronda de la Copa del Rey, o el miércoles 3 de diciembre, fecha prevista para la segunda ronda copera. Hay que tener en cuenta que ninguno de los dos equipos madrileños disputaría dichas rondas de Copa.