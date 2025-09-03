Confirmada la lista de jugadores del Real Madrid para la Champions

La Champions League 2025/26 está a punto de arrancar. Tras el sorteo de la fase de liguilla y una vez conocido el calendario, los diferentes equipos participantes en la máxima competición europea han tenido que mandar su lista de futbolistas inscritos, siempre siguiendo la normativa de la UEFA.

Cada club tiene que mandar una Lista A y una Lista B. En la primera solo puede haber 25 jugadores, con 8 plazas reservadas para 'jugadores formados localmente' (ya sea en la cantera o en otro club de la misma federación). Por lo que respecta a la Lista B, las plazas son ilimitadas y está reservada para los jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2004, siempre que haya sido elegible para jugar en el club correspondiente durante un periodo ininterrumpido de dos años desde que cumplió los 15.

Xabi Alonso durante el Real Madrid - Mallorca de la tercera jornada de LaLiga 2025/26 / EFE

La fecha límite para presentar la Lista A era el 2 de septiembre, mientras que la Lista B se puede presentar hasta las 00:00 horas del día anterior a un partido.

El Real Madrid ha presentado una lista sin sorpresas en lo que respecta a los jugadores del primer equipo, incluyendo a muchos canteranos que forman parte de la Lista B y que podrían estar incluidos en cualquiera de los partidos de la fase de grupos. Entre ellos se encuentran algunos de los futbolistas más prometedores de La Fábrica como Jesús Fortea, Diego Aguado, Joan Martínez, Manuel Ángel o Thiago Pitarch.

Lista del Real Madrid

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González* y Javier Navarro*.

Defensas: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Diego Aguado*, Jesús Fortea*, David Jiménez*, Joan Martínez* y Victor Valdepeñas*.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero*, Pol Fortuny*, Manuel Ángel*, César Palacios*, Cristian Perea*, Hugo de Llanos* y Thiago Pitarch*.

Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco Mastantuono y Daniel Yañez*.