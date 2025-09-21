Se confirma el plantón del Madrid al Balón de Oro

El Real Madrid se negó a viajar la temporada pasada a la gala del Balón de Oro tras conocer que Vinicius Jr. no iba a ser el ganador. El club se unió a su jugador y decidió dejar plantado a France Football el mismo día del evento.

Esta temporada, el Madrid tiene hasta siete candidatos a los premios que se entregarán el próximo lunes, pero a pesar de eso, los blancos no irán a París. Uno de ellos es Kylian Mbappé, que a pesar de no estar entre los favoritos para el premio, es el que más alto va a quedar del conjunto merengue.

Los otros candidatos son Bellingham y Vinicius en el Balón de Oro, Courtois al Trofeo Yashin y Weir al Balón de Oro femenino.

El francés confirmó en una entrevista con CBS que no viajará a París y no estará en la gala, como todo su equipo, tras el partido de Champions ante el Marsella: "Seré feliz si Ousmane Dembélé gana el próximo Balón de Oro porque es mi amigo. Estaré frente a mi televisor y esperaré que gane", dejando claro dónde verá la gala.

Mbappé celebra su gol ante el Marsella / Manu Fernandez / AP

Mbappé ha sido uno de los grandes favoritos para el premio en los últimos años, pero aún no ha tenido la fortuna de ganarlo. El delantero admitió que es un objetivo que tiene, aunque no es su prioridad: "Para ganar el Balón de Oro, primero hay que ganar trofeos. Así que solo tengo que ayudar a mi equipo a ganar trofeos y luego veremos".

Los dos años en que Mbappé estuvo cerca de ganar el premio fueron en 2018 y 2023. En el primero, ganó el Mundial con 19 años y siendo uno de los jugadores más importantes de la selección francesa; además, ganó la Liga francesa. Ese año terminó cuarto por detrás de Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann.

En 2023 volvió a repetir títulos en Francia, pero su gran momento fue otra vez la Copa del Mundo. Mbappé fue el pichichi de la edición, con un gol más que Leo Messi y perdió la final ante Argentina, aunque marcó un hat-trick en Lusail. Ese año quedó tercero, solo por detrás de Messi y Haaland.

Mbappé, en el Mundial de Catar / AFP

Hace ya un año del Balón de Oro que perdió Vinicius Jr., pero, a pesar del tiempo que ha transcurrido, las cosas no han cambiado demasiado desde entonces. El revuelo que se formó aquellos días se ha calmado, pero el conflicto está lejos de acabar y tendremos segundo plantón blanco al France Football.