Las confesiones de Eden Hazard

Eden Hazard ha repasado su carrera en una extensa charla con John Obi Mikel, excompañero del belga en el Chelsea, en la que ha tocado muchos temas oscuros de su trayectoria. Entre ellos, el sobrepeso. El crack belga estuvo durante su etapa en el Real Madrid en el punto de mira por su estado de forma.

"Cada verano engordaba 4 o 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre". Cuando llegó a Madrid el verano del 2019, Hazard estaba cinco kilos por encima de su peso: "el primer mes de temporada es la parte en la que pensaba que era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando".

"Como belga, me encantan las cervezas"

El exjugador blanco además comentaba que "como belga" solía beber cervezas a menudo. De hecho, Rio Mavuba, excompañero del Hazard en el Lille, explicó en 'The Independent' que el belga disputó su último partido con el conjunto francés 'perjudicado' y aun así hizo un hat-tick en media hora.

El de La Louvière siempre fue un virtuoso con el balón en los pies, ese tipo de jugadores que nacieron con un don para jugar a futbol. Mourinho, en su etapa en el Chelsea lo sabía, y le daba una gran libertad. "Él sabía que yo era capaz de ganar partidos y me pidió que hiciera mi trabajo. Así de simple. A veces decía en los entrenamientos "¡no deis patadas a Eden!" y yo decía "¿Qué?, ¿por qué? Si para mí está bien".

"No, no puedo hacer más, estoy acabado"

Otro apartado controvertido de su carrera fueron las lesiones que sufrió en su etapa en el Santiago Bernabéu. En su primera temporada, en la fase de grupos de la Champions League, Hazard se lesionó después de un encontronazo con Meunier. En un principio, parecía que el belga se perdería un mes de competición, pero nunca se recuperó por completo. "Creo que tuve mala suerte en esa etapa con la Covid. Fui a Dallas a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba la Covid. En dos meses de confinamiento, solo en casa, hacía yo la recuperación." Y justo cuando volvió, se rompió el tobillo.

Ya cuando volvió a los terrenos de juegos noto que su recuperación no había ido como debería. Esa temporada ganó la Liga con Zidane en el banquillo y le confesó: "No, no puedo hacer más, estoy acabado. Mi cuerpo está sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada, pero ya era el final de la temporada."

Y así, el pasado verano Eden Hazard, uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, se terminó retirando del futbol a sus 32 años.