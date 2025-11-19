La confesión más polémica de Florentino Pérez: "Internet se inventó para el Real Madrid"

Florentino Pérez está dejando una huella imborrable en el Real Madrid. El presidente llegó a la presidencial el 16 de julio de 2000 tras ser elegido por los socios merengues. Hasta la fecha, Florentino Pérez ha conseguido cosechar más de 66 títulos a su mandato, aunque aún quiere seguir haciendo historia.

El presidente blanco no solo está pendiente de lo que ocurre sobre el césped del Santiago Bernabéu, sino que apuesta por seguir mejorando la experiencia del aficionado del Real Madrid a través de la tecnología. Por esta razón, el club blanco ha firmado una alianza con Apple.

El eje de la colaboración es un documental inmersivo exclusivo para Apple Vision Pro previsto para 2026. Filmado con más de treinta cámaras Blackmagic, muestra con una cercanía inédita el ecosistema del club más laureado del mundo, desde el túnel de vestuarios hasta el césped durante el reciente partido de Champions contra la Juventus.

Florentino Pérez y Eddy Cue, Senior Vice President of Services de Apple, han concedido una entrevista en exclusiva a GK España para explicar los motivos del acuerdo, aunque el presidente del Real Madrid ha ido más allá, dejando declaraciones que darán mucho de qué hablar.

El presidente del club blanco explicó que "hace ya muchos años dije que Internet se había inventado para el Real Madrid", debido a que "conecta a los aficionados entre ellos y permite seguirnos desde cualquier lugar del mundo". Una visión que "sigue plenamente vigente".

Florentino Pérez tiene claro que "estamos abriendo una nueva era en la transformación digital del club, una era que nos permite relacionarnos con nuestros aficionados sin intermediarios y de una manera mucho más directa, más inmediata y más persona".

Florentino Pérez y Eddy Cue / GQ

Sobre el nuevo Santiago Bernabéu, destapó que "cualquier madridista que venga tiene que sentir que forma parte de algo especial, y la tecnología nos permite precisamente eso, mejorar cada interacción y fortalecer el vínculo emocional con todos nuestros aficionados".

Por otra parte, aseguró que "Steve Jobs no se obsesionaba con los resultados financieros, se obsesionaba con crear productos extraordinarios". El principal motivo que destacó es que "cuando uno se concentra en la excelencia, el resto viene solo".