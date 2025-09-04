La confesión de Deschamps que explica el cambio de Mbappé: "Tenía fatiga mental"

El pasado año fue el más duro en la carrera y en la vida de Mbappé. El francés pasó de ser un ídolo del PSG a un personaje vilipendiado por su salida al Real Madrid. Cuando pensó al fin concluir su sueño, la llegada al Bernabéu supuso un primer trimestre para olvidar, en el que la afición blanca criticó abiertamente su fichaje. Para colmo, se quedó sin ir con la selección de Francia en las primeras ventanas. El galo sintió que había perdido su sitio en el mundo.

"No hay duda de que está más fresco"

Hoy, la situación es muy diferente. Mbappé logró sacar la cabeza en el tramo final de la temporada para imponer su criterio goleador en un Real Madrid lánguido. Conquistó la Bota de Oro y retomó la versión dominante que le hizo ser objeto del conjunto blanco durante casi una década. Cambió el '9' por el '10' para, ahora sí, ser el líder de un vestuario al que llegó con perfil bajo, hasta que el frustrado Balón de Oro de Vinicius lo cambió todo.

Estos días, el delantero está concentrado con su selección, que juega dos partidos de clasificación para el Mundial 2026: contra Ucrania e Islandia. En la previa al primero de los dos duelos, Didier Deschamps, seleccionador de los 'Bleus', con el que ha mantenido sus diferencias, respondió a la siguiente pregunta: "¿Siente que Kylian Mbappé está más fresco que el año pasado?". El entrenador empezó su respuesta con un claro: "Sí, no hay duda".

A continuación, Deschamps desgranó las razones de tan rotunda réplica: "Estaba relacionado con sus últimos seis meses en París. Físicamente, está muy bien, pero sobre todo es en lo psicológico. La cabeza influye en el aspecto físico. La fatiga psicológica nadie puede medirla. Los desplazamientos, los desfases horarios, las exigencias, todo se acumula…". Aunque la presentación y la aceptación primera de Mbappé en el Real Madrid fue un hito, sus primeros meses fueron duros.

La dura resaca tras su salida del PSG

Ahora, Mbappé es un delantero centro con movilidad. Cuando llegó tenía la tendencia a irse hacia la izquierda, como en el PSG, pisándose con Vinicius. Las dos estrellas del Real Madrid nunca se conjuntaron en la primera campaña. Como dice Deschamps, el capitán de Francia tardó en desconectar de lo vivido en París, donde denunció, precisamente en una convocatoria con los 'Bleus', que había sufrido "violencia" en el que estuvo siete temporadas.

El parisino denunció al PSG por acoso y extorsión, una demanda que terminaría retirando. Detrás de este proceso judicial estuvo lo vivido en una de las dos primeras ventanas internacionales en las que no fue convocado con Francia. En octubre, Mbappé fue 'cazado' en Estocolmo durante un descanso por lesión. La prensa sueca provocó un terremoto al desvelar que hubo una denuncia por una presunta violación en un hotel de la ciudad en el que estaba alojado Kylian.

El caso fue cerrado en diciembre de 2024 por la Fiscalía sueca debido a la falta de pruebas. Mbappé reaccionó casi al instante de ver las publicaciones de los tabloides suecos: "Fake news. Tan previsible esto... justo antes de la audiencia". El jugador del Real Madrid hacía alusión a la disputa legal que todavía mantiene por lo que considera como impagos de más de 55 millones de euros relativos a la resolución de su contrato con la escuadra parisina.

Del bloqueo a las puertas abiertas

Mbappé era, en aquel momento, un jugador cabreado con el planeta. Fallaba los penaltis y se escondía en las derrotas como la que sufrió en Champions el Real Madrid ante el Liverpool. Sentía una especie de síndrome del impostor que incluso le causó que Deschamps le dejase fuera de una lista. “He hablado con él, es una decisión que tomé solo para este bloque de partidos Kylian quería venir”, salió a justificar el seleccionador, después de que se especulase sobre un 'borrado' del madridista.

El propio jugador se encargaría de aclarar después sus ausencias: "En septiembre le pedí al entrenador no ir. Acababa de llegar a Madrid. Tuve unas vacaciones súper cortas, aunque el seleccionador me insistió en que fuese. En octubre no estaba en la lista. Hablé con ellos y Deschamps me dijo que era mejor no convocarme. Él es el jefe, yo estoy detrás de él", confesaba Kylian, aunque consciente de que el mandato de Francia le corresponde a él, porque Didier se irá después de un Mundial 2026 al que la estrella del Real Madrid espera llegar en la misma forma que hoy demuestra.