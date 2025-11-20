La confesión de Carlos Lorenzana: "Cogía un avión cada viernes para tratar a Mijatovic... he trabajado toda mi vida sumergido"

Carlos Lorenzana ha sido uno de los preparadores físicos españoles más reconocidos a principios de siglo. Lorenzana ha tenido una trayectoria amplia y silenciosa dentro del fútbol profesional, desarrollando gran parte de su carrera en clubes de la Primera División española, donde se especializó tanto en la preparación física como en la recuperación de lesiones, dos áreas en las que ha construido un prestigio sólido durante décadas.

Su salto más significativo llegó cuando pasó a formar parte del cuerpo técnico de la RFEF. Allí fue preparador físico de la Selección Absoluta y coordinador de la preparación física de las categorías inferiores, una responsabilidad que lo situó en el centro del desarrollo físico de varias generaciones de futbolistas españoles durante algunos de los años más exigentes del fútbol internacional, al lado del mismísimo Camacho.

Una figura clave en 'La Roja'

Con la selección española absoluta, Lorenzana participó en dos de las competiciones más importantes del planeta: la Eurocopa de 2000, celebrada en Bélgica y Holanda, y el Mundial de 2002, en Japón y Corea. Su labor se centró en optimizar el rendimiento de un grupo de jugadores sometidos a una presión competitiva máxima, gestionando cargas de trabajo, prevención de lesiones y procesos de recuperación durante torneos de altísima exigencia.

Su trabajo también dejó huella en las selecciones inferiores. Bajo la dirección del seleccionador Iñaki Sáez, Lorenzana fue parte del equipo que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, así como del cuerpo técnico campeón del mundo Sub-20 en Nigeria en 1999. Además, participó en varias competiciones europeas y mundiales juveniles, e incluso colaboró con la selección yugoslava durante el Mundial de Francia 1998.

Toda esa experiencia acumulada le permitió desarrollar una metodología propia enfocada tanto en la mejora del rendimiento como en la prevención y recuperación de lesiones. Su enfoque integrador, basado en años de trabajo en la élite, lo llevó a ser requerido por clubes fuera de España, como el Grasshopper suizo y el Sivasspor de Turquía, donde combinó su rol de preparador físico con el de recuperador especializado.

La relación 'secreta' profesional con Mijatovic

Dentro de esa faceta más discreta como recuperador, una de las historias menos conocidas de Lorenzana fue su relación profesional con Predrag Mijatović, exfutbolista del Real Madrid, Valencia y la selección yugoslava. Él mismo relató que, mientras trabajaba en el Espanyol, viajaba cada viernes en avión para tratar al jugador en su propia casa, regresando a Barcelona al día siguiente sin que nadie del entorno mediático lo supiera. “He trabajado toda mi vida sumergido”, recordaba, subrayando la dimensión silenciosa de su labor.

Esta colaboración se produjo en un contexto en el que Mijatović sufría repetidas lesiones musculares que comprometían su continuidad como jugador granota y posteriormente blanco. Entre ellas destacaban una rotura de fibras en los isquiotibiales (detectada durante su etapa en el Levante en 2002) y una rotura del recto anterior en 1997, cuando militaba en el Real Madrid, lesión que lo mantuvo varias semanas fuera de los terrenos de juego. Lorenzana se convirtió entonces en una figura clave para acelerar su recuperación y ayudarle a mantenerse en activo.

Por parte de Predrag Mijatović, fue un delantero internacional yugoslavo y uno de los futbolistas más influyentes de la década de los 90, recordado sobre todo por marcar el gol que dio al Real Madrid la Champions League de 1998. Sus problemas musculares marcaron parte final de su carrera y dieron pie a colaboraciones como la que mantuvo con Carlos Lorenzana.

Ahora, desde 2015, Lorenzana dirige la clínica Kinemethod en Barcelona, donde continúa aplicando la experiencia adquirida durante una vida entera dedicada al rendimiento y la recuperación en el fútbol de alto nivel.