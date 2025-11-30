La conexión madridista de Míchel

Algunos dirán que Míchel es madrileño. Eso es lo que dice su partida de nacimiento, pero él es vallecano. Al bien diferente. Un gentilicio que te lleva fuera de la carretera de circunvalación M-30 y que te dota de una sensibilidad especial. Por eso ha encajado tan bien en Montilivi, donde es un catalanoparlante más. Es rayista hasta la médula, el club en el que fue leyenda y después entrenador. Pero hay hilo que le conecta con Chamartín y el Real Madrid, el equipo que visita este domingo a las 21.00 al Girona.

"Mi hijo mayor se rompió la rodilla"

No es una conexión cualquiera, porque tiene que ver directamente con su descendencia. El mayor, Miguel Ángel, como él, milita ahora en el Girona B, equipo por el que fichó tras varios años en la cantera del Real Madrid. Llegó a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Zidane. El pequeño, Álex, todavía está en 'La Fábrica'. Forma parte del Real Madrid C, el segundo filial blanco que juega en Segunda RFEF. Por eso, Michel llevó mal la polémica que se generó en 2023, cuando se posicionó a favor del City en la semifinal de Champions.

Karim Benzema y Miguel Sánchez, hijo de Michel, en un entrenamiento con el Real Madrid. / AGENCIAS

"No soy ni mucho menos antimadridista, no tengo nada en contra del Real Madrid. Para mí, es satisfactorio que un club español gane la Champions, y además lo apoyo porque me siento igual", aseguraba después de ponerse de lado del conjunto que entrenaba Pep Guardiola y que pertenece al mismo grupo que el que él dirige desde hace cinco temporadas. Tanto Míchel como sus dos hijos futbolistas, que decidieron seguir sus pasos, están representados por Roalza, agencia que dirige Álvaro Zazo, también excanterano blanco.

"Mi hijo mayor se rompió la rodilla en el Real Madrid y no veas el trato que le dieron durante un año recuperándole. Fue espectacular ¿Cómo voy a hablar yo mal del Real Madrid o querer que le vaya mal?", tuvo que salir al paso en una entrevista en la que cargó con una fama de 'antimadridista' que no buscó. Lo que sí procuró, antes de la oportunidad de 'La Fábrica', es que ambos tuviesen ADN rayista. Tanto Miguel Ángel como Álex vistieron la camiseta la franja antes de llegar a Valdebebas.

Mediocentro, genética de 'los Sánchez'

El incidente al que se refirió Michel fue una lesión en el ligamento cruzado anterior y en el menisco externo de la rodilla izquierda que quebró la progresión de un mediocentro, como su padre, al que 'Zizou' le echó el ojo en una semana previa a medirse contra el Athletic. Lo hizo, porque los informes que se manejaban en la exigente cantera blanca hablaban de un jugador con "un nivel técnico muy alto". A falta de uno, Míchel crió dos mediocentros, como si el patrimonio futbolístico se transmitiese a través de la genética.

Álex, que está a las órdenes de Joselu Sánchez, quien logró una agónica salvación el año pasado, también es mediocentro ofensivo. Se trata de un futbolista con llegada y buen disparo lejano que llegó al Real Madrid en el Infantil A, desde el que ha ido escalando categorías. La diferencia entre los dos hermanos es que el pequeño es zurdo y el mayor diestro. Esto permitió a Míchel pasar página de los tiempos en los que era director de metodología de la cantera del Rayo y veía cómo se producía la fuga de talento a Valdebebas.

De hecho, fue en 2019, con la salida de Míchel a Huesca, cuando se flexibilizó el camino hacia la cantera del Real Madrid en un proceso que llevó a sus dos hijos a 'La Fábrica'. Estando ya en el Girona, las relaciones con el club blanco han sido buenas, como se ha demostrado en operaciones como la de Miguel Gutiérrez. Montilivi también sirvió de refugio a Reinier y el Real Madrid facilitó la salida a Girona de Toni Fuidias, portero campeón de la Youth League con el juvenil blanco. Puentes de una conexión que un vallecano hasta la médula no imaginaba en sus tiempos de jugador. Nunca ganó a los madridistas. Ya como entrenador lograría sacarse la espina, con un inolvidable 'póker' del Taty Castellanos.