Las condiciones de Allegri para fichar por el Madrid: ¡Quiere a Modric!

Massimiliano Allegri ha entrado con fuerza en la lista de posibles candidatos para ocupar el banquillo del Madrid a partir de la próxima temporada. El técnico italiano, muy del gusto de Florentino Pérez, ya mantuvo contactos en dos ocasiones en el pasado y ahora sí estaría por la labor de fichar por el club blanco. Desde Italia, apuntan a que Allegri habría dejado claras varias condiciones para asumir el cargo y una de ellas es bastante tajante: quiere a Modric en su proyecto y también al centrocampista Rabiot, además de tener mando en la lista de altas y bajas del próximo proyecto madridista para intentar ganarlo todo.

Según informa 'Tuttosport', Allegri está dispuesto a profundizar en las negociaciones una vez se hayan disipado las opciones de ganar el Scudetto, algo que podría suceder ya a finales de marzo ante la distancia de puntos que mantiene con el Inter. Allegri tiene claro que en este Milan difícilmente puede ir a más y estaría abierto a salir de la Liga italiana, algo que nunca se ha producido a pesar de tener interesantes ofertas del Madrid y de la Premier a lo largo de su carrera. Todo indica que el conjunto italiano no pondría demasiados problemas a su salida a pesar de que le quedaría un año de contrato por delante.

Allegri quiere contar con Luka Modric, en principio, como ayudante principal en su proyecto y no sobre el terreno de juego a pesar de que el croata ha sido uno de los futbolistas más utilizados en el Milan este curso a sus 40 años. El entrenador italiano entiende que el croata conoce perfectamente la casa, tiene ascendencia dentro del vestuario y puede ser su mano derecha perfecta para tener una buena relación con los jugadores.

Además, Allegri considera que el Madrid necesita sí o sí equilibrio en el centro del campo y aquí es donde entraría la figura de Rabiot, un futbolista que ha sido indiscutible para él en su Milan cuando no ha tenido problemas físicos. La información deja claro que el entrenador habría pedido algún refuerzo más en la zona media del campo y, sobre todo, en defensa para poder completar un equipo de garantías. Y es que Allegri siempre ha basado sus éxitos en equipos con buenas prestaciones defensivas acompañado por talento ofensivo.

En el Madrid gusta la opción Allegri para poner orden dentro del vestuario. Florentino Pérez tenía en mente la figura de Jurgen Klopp, aunque el alemán está dando largas y no le van a esperar, y también se había sondeado a Unai Emery, quien está triunfando en la Premier League. El presidente blanco quiere un técnico experimentado y Carlo Ancelotti le ha hablado muy bien del actual entrenador del Milan, quien pudo ser blanco en el 2019 y el 2021.