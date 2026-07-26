La condición económica que pone el Real Madrid para dejar salir a Vinicius

El futuro de Vinicius Junior entra en su semana más caliente y el Real Madrid ya ha puesto un número encima de la mesa. SPORT ha podido saber que Florentino Pérez ha marcado una condición innegociable para estudiar la salida del extremo brasileño: la oferta, sumando fijo y variables, debe llegar a los 160 millones de euros. Por debajo de esa cifra, el club blanco ni siquiera se sentará a negociar.

El aviso llega en el momento más delicado de la relación entre el jugador y el club. Vinicius acaba contrato el 30 de junio de 2027 y las conversaciones para ampliar su vínculo llevan meses sin avanzar. Esa situación ha activado el mercado y, según informó 'The Athletic', el Arsenal ya explora el posible fichaje del brasileño, al que considera uno de los principales candidatos para reforzar su ataque.

Los 160 millones no son un capricho. El Real Madrid no contempla perder a un futbolista de este perfil sin ingresar nada a cambio y, a la vez, quiere fijar un listón lo suficientemente alto como para desactivar sondeos oportunistas. La fórmula que maneja el club incluye una parte fija y un paquete de variables ligado a rendimiento y títulos, un mecanismo cada vez más habitual en las grandes operaciones y que permite elevar el total sin disparar el desembolso inicial del comprador.

El Arsenal, atento pero sin dar el paso

En Londres el interés existe, aunque se encuentra en una fase muy inicial. No ha habido conversaciones entre clubes y los 'gunners', campeones de la Premier League y subcampeones de Europa, solo se lanzarían a por el brasileño si confirman que no renueva con el Madrid. Para el proyecto de Mikel Arteta, Vinicius sería una apuesta de máxima garantía: 375 partidos de blanco, 128 goles y 100 asistencias a los 26 años.

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Semana clave en el Bernabéu

Al término del Mundial 2026, jugador y club se emplazaron a finales de julio para intentar cerrar la renovación. Es decir, la semana que viene. Si esas conversaciones no avanzan, el Madrid podría abrirse a escuchar ofertas, siempre con la vara de medir que ha fijado el presidente.