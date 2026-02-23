Condenan al excomisario Villarejo por acusar a Florentino Pérez de comprar árbitros a favor del Real Madrid: "Expresiones y conclusiones injuriosas"

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este lunes al excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, implicado en casos tan mediáticos como el del expresidente de Catalunya, Jordi Pujol. Sin embargo, en esta ocasión no tiene nada que ver con operaciones encubiertas, ni con ningún caso de tráfico de influencias, sino que está el Real Madrid de por medio.

En una entrevista con Jordi Basté en el programa 'El Món a RAC1' del 3 de octubre de 2023, Villarejo fue cuestionado por las prácticas del FC Barcelona en relación con el caso Negreira y la posibilidad de que Sandro Rosell hubiera tratado de influir en los resultados deportivos mediante la compra de árbitros.

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su llegada a un juicio en la sede de la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

No solo no lo negó, sino que lanzó un dardo directo al presidente de su eterno rival, el Real Madrid: "Florentino Pérez sobornó a árbitros antes que el Barça", señalaba, además de asegurar que el presidente blanco "es intocable" y que nadie se atrevería a denunciarle porque "sería un suicida" y porque "es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez".

Ya por aquel entonces, el club emitió un comunicado defendiéndose: "El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1".

Sin embargo, confirmó no tener pruebas fehacientes de que sus palabras describieran algo que ocurriera en la realidad, aunque aseguraba tener "muchísimos testimonios de personas que conocían la situación". Por eso, señalaba que estaba deseando que "algún día se desclasifiquen porque, con mucho gusto, podré acreditar todo lo que he dicho".

Condena judicial en contra de Villarejo

Ahora, más de dos años después la justicia ha actuado al considerar que Villarejo "vulneró el honor" de Florentino y el club y considera "desproporcionadas" sus acusaciones en contra, "al haber empleado unas expresiones y haber llegado a unas conclusiones que, por los motivos expuestos en esta resolución, resultan manifiestamente injuriosas, sobrepasando los límites admisibles de la libertad de expresión".

José Manuel Villarejo, exjefe de la Policía. / EP

Por eso, "la ausencia total de indicios de veracidad de la información y de base fáctica suficiente de la opinión, lleva implícita la vulneración del derecho al honor de los demandantes", es decir, el club y su presidente, porque "la expresa referencia y mención de ambos demandantes en pregunta y respuesta es suficiente para constatar la atribución conjunta de la actuación a ambos demandantes".

El resultado es una multa de 10.000 euros que tendrá que abonar al propio presidente blanco, además de una segunda de la misma cantidad, a abonar en las arcas del Real Madrid. Además, Villarejo deberá publicar la sentencia en varios medios deportivos españoles.