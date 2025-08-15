Condenan a El Confidencial por la difusión de los audios de Florentino

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia 42 de Madrid el 6 de octubre de 2022, por la que se condena a El Confidencial y a su director, Ignacio Cardero, "por intromisión ilegítima en el honor del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez", según ha informado el club blanco en un comunicado. Dicha sentencia es firme y también fue previamente confirmada por la Audiencia Provincial.

De acuerdo el relato oficial del Real Madrid, "El Confidencial publicó durante varios días de julio de 2021 una serie de audios procedentes de una conversación privada del presidente del Real Madrid grabados sin su consentimiento. En su fallo, el juez afirma que 'la forma y contenido de las emisiones demuestran que con ellas se pretendió en todo momento menoscabar la imagen pública de D. Florentino Pérez Rodríguez. Y eso, en efecto, constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor".

Los extractos corresponden a una conversación privada del presidente blanco en 2006 en la que hace referencia a la figura del portugués Luis Figo y otra de 2012 en la que habla sobre José María Gutiérrez 'Guti', entre otros. En palabras de Florentino Pérez, Figo fue uno de los jugadores que "jodieron el vestuario". En esta afirmación, en la que indica que Zidane fue el mejor, añade que el portugués "es un hijo de puta" y le compara en cuanto a mala actitud con Raúl González. Medios, y otros exjugadores o entrenadores también aparecen en la conversación.

"No se pretendió, pues, informar, sino orientar la opinión de los lectores del periódico y de la sociedad en general hacia una visión negativa del demandante, de descrédito hacia su persona, lo que constituye claramente un intento de desprestigio que no puede quedar amparado por la pretendida defensa al Derecho y deber de información”, argumenta el club en su posicionamiento oficial, recogiendo la sentencia del Supremo.

Condenados otros medios por hacerse eco de los audios

“Este Juzgador entiende que se ha producido una extralimitación de El Confidencial en el uso de su libertad de información, que se ha traducido en una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante”, añade la sentencia, que estima "la demanda interpuesta contra el periódico El Confidencial y su director D. Ignacio Cardero, declaro que ambos codemandados han cometido intromisión ilegítima en el honor de D. Florentino Pérez Rodríguez, al haber publicado las grabaciones de audios del actor en diversas entregas en el mes de julio de 2021".

De igual modo, el Supremo condena "solidariamente a los mismos a la publicación de la presente sentencia en todas las ediciones digitales e impresas de los diarios As, Marca, El Confidencial, El País y El Mundo, en páginas centrales y con iguales caracteres y dimensiones que las demás noticias que en la misma página se publiquen, en el plazo de quince días naturales siguientes a su firmeza; así como al cese efectivo y permanente de la divulgación y difusión del contenido íntegro o parcial de las grabaciones de las conversaciones, prohibiéndose su reproducción total o parcial; así como a que indemnicen al actor, conjunta y solidariamente, en concepto de daños y perjuicios, en la suma de 1 euro, imponiendo, a dicha parte demandada, el pago de todas las costas procesales causadas”.