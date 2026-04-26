La condena a Prestianni señala a Mourinho en plena campaña para volver al Madrid

Gianluca Prestianni (Ciudadela, Argentina, 2006) fue sancionado este viernes con tres partidos de suspensión —uno ya cumplido y otros tres más condicionados a no reincidir— por la UEFA tras lo sucedido en el Benfica 0-1 Real Madrid de la ida de los playoffs de Champions. Un encuentro que se decidió con un gol de Vinicius, tras el cual se produjo un incidente que obligó a la suspensión temporal del partido después de la activación del protocolo antirracista por parte de François Letexier. Los jugadores blancos estuvieron a punto de irse del campo.

La ‘autocondena’ de Prestianni

El jugador del Real Madrid denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte del argentino después de una celebración con el banderín de córner que provocó el abucheo del Estádio da Luz y por la que Vinicius recibió una amarilla. Mourinho también fue expulsado. La situación generó un debate social y jurídico. En primer lugar, porque Prestianni insultó —él mismo lo confirmaría después— tapándose la boca, lo que impedía determinar con pruebas videográficas qué había sucedido.

Como medida preventiva, la UEFA suspendió cautelarmente a Prestianni, impidiéndole jugar el partido de vuelta en el Bernabéu. El expediente quedó abierto y finalmente se ha resuelto más de tres meses después, con el Real Madrid y el Benfica ya eliminados. Durante ese tiempo se produjo un intenso debate: desde el Benfica se apeló a la presunción de inocencia y desde el club blanco se pidió un castigo efectivo.

El 1 de abril, todo cambió con la confesión del propio Prestianni sobre lo ocurrido con Vinicius. “No sé si me fijé tanto en si iba a pasar algo. Me dolió que me trataran de algo que jamás hice, eso fue lo que más dolió. Yo estoy muy tranquilo porque todos los que me conocen saben la clase de persona que soy y con eso me basta”, señaló el extremo en una entrevista con Telefe que terminaría siendo autoinculpatoria.

“Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir ‘cagón’ o ‘maricón’…”, desveló el futbolista del Benfica -Tchouaméni ya había revelado estos insultos en la mixta posterior al Estadio da Luz-, quien fue sancionado con hasta seis partidos. Tras la investigación de un inspector de Ética y Disciplina, la UEFA abrió procedimiento contra Prestianni por “una posible conducta discriminatoria”, según explicó en su comunicado.

“El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decide suspender al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homófoba). La sanción de tres (3) de estos partidos queda sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión”, explicó el organismo, en línea con lo habitual en este tipo de expedientes.

El comunicado del Benfica añadió su interpretación de la sanción: “Informamos de que el club ha sido notificado por la UEFA de la sanción aplicada al jugador Prestianni por el uso de lenguaje homófobo durante el partido Benfica-Real Madrid. El jugador ha sido sancionado con seis partidos de suspensión, de los cuales tres quedan en suspenso durante dos años. De los tres partidos de sanción efectiva, uno ya se ha cumplido y los dos restantes deberán cumplirse en partidos de la UEFA o con la selección argentina en competiciones FIFA”. Es decir, en el Mundial, en caso de que Lionel Scaloni decidiese convocarlo, no jugaría contra Argelia y Austria, las dos primeras jornadas de la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión que deberá tomar Mourinho

La sanción deja en una situación delicada a Prestianni, que tiene contrato con el Benfica hasta 2029. Aunque el club siempre ha cerrado filas con el jugador, Mourinho fue tajante sobre su futuro: “Si mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin”. La decisión que tome le afectará directamente.

Mourinho: "Me expulsaron injustamente y me llamaron traidor 50 veces" / Perform

El portugués fue criticado en Madrid, incluso por parte de Arbeloa. No sucedió lo mismo a nivel de club, que internamente mostró comprensión con Mourinho por defender a su equipo y centró las críticas en el jugador, al que calificaban como “cancherito”. Ahora la pelota está en el tejado del técnico portugués, quien lleva varias semanas dejando abierto su futuro en el Benfica, que apostó por él en una operación que le permitió dejar atrás el infierno vivido en el Fenerbahçe.

Las palabras de Mourinho sobre Vinicius resonaron en Valdebebas: “Vinicius marca un gol que solo él o Mbappé pueden marcar. La única cosa que digo es que no puedes meterte con 60.000 personas. ¿Por qué no lo celebra como Eusébio o Pelé? ¿En cuántos estadios ha pasado eso? Es un jugador de otro mundo, me encanta. Marcas un gol así y sal en hombros de tus compañeros. Ahí se acabó el partido”. La crítica provocó malestar en el propio brasileño, que días antes había mostrado simpatía por The Special One. Un ‘like’ de Mbappé en los últimos días a una publicación que hablaba sobre el regreso de Mourinho alimentó la especulación. Cada gesto del técnico de Setúbal se examina en una carrera contrarreloj. Y la decisión que tome con Prestianni no será una más.