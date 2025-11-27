Cónclave de Xabi Alonso con los pesos pesados de la plantilla

Xabi Alonso ha cambiado de estrategia. Ha comprendido que los jugadores mandan, que tienen sus propias opiniones del trabajo que hace, de sus decisiones y de cómo afectan individualmente a cada uno de ellos. Ha querido pulsar la situación a través de los pesos pesados, principalmente con los ‘influencers’ del vestuario, y apoyarse en ellos para la gestión del día a día.

Cierre de filas

Por todo ello, mantuvo reuniones individuales en Atenas con algunos de ellos, unos seis o siete, según adelantó ‘El Chiringuito’. Intenta unir sinergias, conocer de primera mano las opiniones de cada uno, de sus inquietudes sobre la situación del equipo y de las propias. El objetivo es cerrar filas y para ello necesita saber cómo respira el vestuario, especialmente de ese sector que ha filtrado estar incómodos con su gestión.

Apuntan a que su decisión fue una recomendación de Lluis Llopis, entrenador de porteros, que conoce bien cómo funcionan los egos de un equipo lleno de estrellas y que él ha vivido como parte del staff de Zidane y Ancelotti, con los que trabajó y que antecedieron al entrenador vasco. El francés y el italiano supieron manejarlos, aunque al final su mensaje dejó de llegar y ambos tuvieron que abandonar el barco.

Reconciliación con Vinicius

Xabi ha rebajado el nivel de sus declaraciones en las últimas comparecencias. Su discurso es ver siempre el vaso medio lleno, a semejanza de lo que hacían Zizou y Carletto. Ha entendido que está obligado a estar más cerca de esas vacas sagradas entre las que se encuentra Vinícius. El brasileño dejó atrás sus dudas en el campo para ser el mejor ante el Olympiacos y recuperar su mejor versión y aliarse a Mbappé.

“Han sido unas horas previas muy positivas para seguir creciendo. Me quedo con cosas que han pasado dentro durante estas horas. El tiempo dirá si es o no un punto de inflexión”, decía tras el partido, desvelando entre líneas lo sucedido. Además, escenificó la reconciliación con el brasileño, al que buscó para felicitarlo por su gran actuación. Tras chocar las manos, le dio un abrazo agradecido su buena respuesta.