Cónclave de emergencia en un Madrid al límite

El Real Madrid afronta el duelo contra el Elche de esta noche (21:00) en una situación crítica. A pesar del claro triunfo por 3-0 ante el Manchester City, que en clave interna se calificaba como “milagroso” antes del mismo, la plaga de diez bajas ha provocado un encuentro improvisado y de emergencia entre Álvaro Arbeloa y algunos de los pesos pesados del equipo: Tchouaméni, Rüdiger, Valverde y Vinicius.

Compromiso con el entrenador

El encuentro, según informa Marca, habría tenido lugar durante el entrenamiento del viernes, después de la rueda de prensa y de los 15 minutos abiertos a los medios. Un lapso en el que, como en el resto de las últimas ventanas públicas, se respiró buen ambiente. Todavía se vivía la resaca de la noche que ofreció el Bernabéu el martes ante Guardiola, donde Valverde se encumbró con un triplete.

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Sin embargo, la caída de Asencio a última hora de la convocatoria agrava el expediente. En el Madrid son conscientes del derroche físico que hizo el equipo ante el City. Por primera vez en esta edición, el conjunto blanco acumuló más kilómetros en sus piernas que el rival. Una demostración del compromiso que se vio en la cita, pero que la plantilla podría pagar en los meses de competición que todavía restan.

La reunión de urgencia habría tenido lugar a iniciativa de Arbeloa, quien, a diferencia de Xabi Alonso, se ha hecho con el tempo del vestuario en una mezcla de dejar hacer y acompañamiento a los jugadores. Esa fórmula le ha dado la confianza necesaria para armar planteamientos como el que exhibió contra el City, ante el que mantuvo como titular a Thiago Pitarch. El canterano se lo recompensó con una buena actuación.

Pero en Valdebebas saben que la ida de los octavos es solo el inicio de un largo camino que requerirá el máximo de la plantilla. Por eso cada movimiento se mira con lupa. Que Sergio Mestre, Diego Aguado, Manuel Ángel, Thiago Pitarch, Palacios y Yáñez hayan completado la lista del primer equipo para medirse al Elche es una apuesta, pero también una necesidad que, por el momento, le ha salido bien a Arbeloa.

Miedo a las recaídas

Además de ante el City, Valverde resolvió con un gol en el último minuto frente al Celta. Un disparo desde fuera del área que rebotó en un rival para mantener al Madrid en la pelea por LaLiga contra el Barça. Pese a la euforia desatada por volver a competir en Europa, en el club saben que su gran debe esta temporada está siendo la irregularidad. Eso implica que el equipo deba estar al 100% conectado para luchar por todo.

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La llegada de Arbeloa devolvió la confianza al grupo. El relevo de Xabi Alonso también vino acompañado del regreso de Niko Mihic a los servicios médicos y de Antonio Pintus a la preparación física. Dos hombres de Florentino que recuperaron galones. Sin embargo, los cambios de rutina no han frenado la hemorragia de lesiones en un momento decisivo de la temporada.

“Solo tengo jugadores que han levantado la mano, dispuestos a volver a hacer un esfuerzo. Es gente muy comprometida y sabemos lo importante que es el partido”, aseguraba Arbeloa en la previa. Tras ganar al Celta siguió una línea similar, agradeciendo la presencia de los que habían querido viajar. Un mensaje que puso las orejas tiesas a quienes, por una u otra molestia, no se subieron al vuelo para Vigo.

A diferencia de lo que ocurría meses atrás, los jugadores han entendido que para salvarse deben confiar en el entrenador. Ese camino está despejado, pero no oculta los diagnósticos irregulares de Mbappé, que le han llevado a estar más tiempo fuera de lo esperado; la nueva caída en combate de Mendy; la grave lesión de Rodrygo; o el hecho de que futbolistas como Asencio hayan jugado varios partidos al borde de la fractura.