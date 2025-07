Sin concesiones: Al Real Madrid no le aplazan el primer partido

Al Real Madrid no le aplazarán el primer partido de Liga ante Osasuna. A pesar de que se barajó la posibilidad y de que todavía podría haber cambios, la competición nacional dio a conocer los horarios de la primera jornada y en ellos aparece el encuentro del equipo blanco ante Osasuna.

El partido se disputará el martes 19 de agosto a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Será el encuentro que cierre la jornada y el único que se dispute ese día, pero por el momento no hay más concesión que esa para el Real Madrid.

Tebas, rotundo

Javier Tebas ya advirtió hace semanas que, a pesar de que el equipo blanco disputaba el Mundial de Clubes, no se valoraba por el momento que no disputara la primera jornada liguera la misma semana que el resto de equipos.

“No se baraja que se juegue el derbi la primera jornada y tampoco que Madrid ni Atlético no jueguen esa primera jornada por ahora. Respetaremos el convenio colectivo, las tres semanas de vacaciones, y nada más. No podemos estar en nuestra competición a lo que marque el Mundial de Clubes, una competición en la que ni las ligas europeas ni los clubes están a favor. Que nos marquen el calendario hace daño a la competición”, señaló el presidente de LaLiga, que finalmente ha cumplido con su palabra y no ha aplazado ese Madrid - Osasuna.

Las fechas clave

La realidad es que todo puede depender de que el Madrid siga avanzando en el Mundial de Clubes. De caer eliminados ante el Dortmund, los jugadores tendrían 21 días de vacaciones, por lo que podrían volver a partir del 26 de julio, teniendo 25 días de margen hasta el debut liguero ante Osasuna.

De seguir avanzando, especialmente en caso de llegar a la final, los plazos marcados por AFE ya no se cumplirían, por lo que no sería descartable que a LaLiga no le quedara más remedio que terminar aplazando el partido para cumplir, a pesar de la negativa de Tebas.