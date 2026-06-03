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REAL MADRID

La Comunidad de Madrid responde a Florentino: "No hacemos normativas ad hoc"

La Comunidad de Madrid niega que prepare normas especiales para el Santiago Bernabéu, como había sugerido el presidente del Real Madrid

Florentino Pérez presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Los socios somos y seremos los dueños del club”

Florentino Pérez presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Los socios somos y seremos los dueños del club”

Lucía Feijoo Viera

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Christian Blasco

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La Comunidad de Madrid ha rebajado este miércoles las expectativas generadas por Florentino Pérez sobre una posible modificación normativa que facilite el regreso de los conciertos al Santiago Bernabéu. Después de que el presidente del Real Madrid diera a entender en una entrevista en El País que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeyda preparaban "normas especiales" para permitir nuevamente este tipo de eventos, el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha querido marcar distancias.

"No hacemos normativas ad hoc", afirmó el portavoz regional durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, subrayando que cualquier desarrollo legislativo impulsado por la Comunidad responderá al "interés general".

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, participó este lunes en un acto con socios y peñas de la provincia de Toledo.

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, participó este lunes en un acto con socios y peñas de la provincia de Toledo. / Ángeles Visdómine / EFE

Las palabras de García Martín llegan solo unos días después de que Florentino Pérez defendiera que el problema de los conciertos en el Bernabéu estaba prácticamente resuelto, haciendo alusión a la resolución judicial que eximió al Real Madrid de responsabilidad por los excesos de ruido registrados en algunos espectáculos celebrados en el estadio. El dirigente blanco sostuvo entonces que contaba con el respaldo institucional para sacar adelante una regulación que permitiera recuperar la actividad musical en el recinto.

Sin embargo, con sus declaraciones el portavoz de la Comunidad insiste en que no se está trabajando en una normativa específica para el Bernabéu. García Martín defendió que la Comunidad busca encontrar un equilibrio entre la celebración de grandes eventos y el derecho al descanso de los vecinos, una cuestión que ha generado una fuerte controversia desde la remodelación del estadio madridista.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Sus palabras llaman la atención, ya que solo unas horas antes, El Confidencial publicó una noticia en la que afirmaba que Isabel Díaz Ayuso estaría valorando "declarar a los grandes espectáculos de interés general" como fórmula para que los conciertos volvieran al Bernabéu.

La cuestión sigue abierta. Mientras el Real Madrid interpreta que la reciente resolución de la Audiencia Provincial supone un importante respaldo a su posición, las asociaciones vecinales mantienen su oposición a la vuelta de los conciertos y continúan defendiendo que la actividad debe ajustarse a los límites acústicos.

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Por el momento, la Comunidad de Madrid insiste en que cualquier futura regulación velará por el interés general y no estará diseñada exclusivamente para resolver la situación del Santiago Bernabéu.

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